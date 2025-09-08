A- A+

MÚSICA Green Day no The Town entrega a sua magia, fúria e alegria; veja como foi o show Número mais esperado da noite no festival em São Paulo apresentou um set list previsível

Começar na hora marcada e com a gravação do Queen de "Bohemian Rhapsody" — é o Green Day mostrando previsibilidade em seu primeiro show no The Town. Mas nenhum demérito para a atração mais esperada do domingo — há rituais a serem seguidos para que a festa punk aconteça.



Uma vez que o eternamente garoto vocalista Billie Joe Armstrong surge no palco com seus asseclas de mais de três décadas Tré Cool e Mike Dirnt, jogando logo na cara um "American idiot", a magia acontece — é uma das maiores bandas de rock da história, tocando ao vivo, com fúria e alegria.

O set list segue o de sempre. Mas a entrega da banda em "Holiday" e "Know your enemy" (essa, com o esperado fã — no caso, uma fã — subindo ao palco) colabora para afastar as reservas — é um show de rock em curso, fervilhante mesmo sob a chuva fina.

O desfile de hits é impiedoso: "Boulevard of broken dreams", "Longview" (segundo Billie, para os fãs "old achool" da banda) e "Welcome to paradise", canções que os três meninos palhaços tocam com empenho e desembaraço. E aí, no meio, acabam entrando boas faixas de álbuns mais recentes, como "One eyed bastard"., de "Saviours" (2024). Por vezes, porém, a brincadeira com o público se estende demais, como a com a bandeira brasileira em "Hitcin' a ride". Mas a galera vibra.

O show do Green Day tem seus memoráveis momentos. Como o da pulsação hardcore de "St. Jimmy" que faz abrir rodas entre o público. O da enfiada de hits do álbum "Dookie" (1994) — "Basket case", "She" e "When I come around". E aquele do mais próximo que Billie Joe chegou de fazer um manifesto.

— Já tivemos muito desses políticos mentirosos e bastardos fascistas. Mas hoje não é pra falar de política. Não hoje, no dia da Independência. Hoje é dia de celebrar! — discursou.

Noite avançada, a emotiva "Wake me up when September ends" dá de repente a sensação de que o show do Green Day está chegando ao fim. E de fato, ele chega — bem previsivelmente — com "Good riddance (time of your life)" só ao violão.



Foi um show generoso para um headliner (ao contrário do de Travis Scott na noite anterior), um pouco longo demais, com um pouco de ê-ô demais, mas energético do começo ao fim e sem furos. Já livre da chuva fina que assolou o dia, o povo só foi embora mesmo porque já era madrugada de segunda-feira.

A transmissão ao vivo do The Town acontece hoje, e nos dias 12, 13 e 14 de setembro, a partir das 14h25, pelo Globoplay, Multishow e Canal Bis. A TV Globo exibe um especial todas as noites — aos sábados, após o Altas Horas e, nos outros dias, após o Estrela da Casa.

