Sex, 08 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta08/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
música

"Greetings From Your Hometown", novo álbum dos Jonas Brothers, chega às plataformas de música

O disco conta com colaborações de Dean Lewis, Switchfoot e Marshmello

Reportar Erro
Jonas BrothersJonas Brothers - Foto: Universal/ Divulgação

Nesta sexta-feira (8), os Jonas Brothers lançam seu sétimo álbum de estúdio, “Greetings From Your Hometown”. Composto por 14 músicas, o disco já está disponível nas plataformas digitais.

Dois anos depois de "The Album", o último trabalho da banda, “Greetings From Your Hometown” é uma carta de amor à cidade natal da banda, New Jersey, e demorou quase sete anos para ser produzido. 

O disco conta com colaborações de Dean Lewis, em “Loved You Better”; a banda de rock Switchfoot, na faixa-título “Greetings From Your Hometown”; além do artista e produtor Marshmello, em “Slow Motion”. 

Leia também

• Xenia França leva músicas do disco "Em Nome da Estrela" para show em Petrolina

• Primeiro disco de Preta Gil trazia fotos da cantora nua na capa

• Papa pop e progressista, Francisco gravou disco com rock progressivo

Neste domingo, 10 de agosto, os Jonas Brothers darão início à turnê “Jonas20: Greetings From Your Hometown 2025” com um show no MetLife Stadium, em New Jersey. 

*Com informações da assessoria de imprensa

Reportar Erro

Veja também

Newsletter