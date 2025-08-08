A- A+

música "Greetings From Your Hometown", novo álbum dos Jonas Brothers, chega às plataformas de música O disco conta com colaborações de Dean Lewis, Switchfoot e Marshmello

Nesta sexta-feira (8), os Jonas Brothers lançam seu sétimo álbum de estúdio, “Greetings From Your Hometown”. Composto por 14 músicas, o disco já está disponível nas plataformas digitais.

Dois anos depois de "The Album", o último trabalho da banda, “Greetings From Your Hometown” é uma carta de amor à cidade natal da banda, New Jersey, e demorou quase sete anos para ser produzido.

O disco conta com colaborações de Dean Lewis, em “Loved You Better”; a banda de rock Switchfoot, na faixa-título “Greetings From Your Hometown”; além do artista e produtor Marshmello, em “Slow Motion”.

Neste domingo, 10 de agosto, os Jonas Brothers darão início à turnê “Jonas20: Greetings From Your Hometown 2025” com um show no MetLife Stadium, em New Jersey.

*Com informações da assessoria de imprensa

Veja também