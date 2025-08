A- A+

teatro "O Céu da Língua", de Gregório Duvivier, chega ao Teatro do Parque; confira datas Monólogo é dirigido por Luciana Paes, parceira do comediante nos improvisos do espetáculo "Portátil"

Gregório Duvivier misturou suas três paixões artísticas em um só trabalho. "O Céu da Língua" mescla teatro, poesia e humor em um monólogo cômico, típico do artista, chega ao Recife para três sessões dias 12 e 13 de setembro, no Teatro do Parque.

Dirigido por Luciana Paes, parceira do comediante nos improvisos do espetáculo "Portátil", a interpretação de Duvivier estreou em Portugal em 2024 e chegou ao Brasil em fevereiro de 2025. No palco, com cenografia de Dina Salem Levy, o instrumentista Pedro Aune cria ambientação musical com o seu contrabaixo, e a designer Theodora Duvivier, irmã do comediante, manipula as projeções exibidas ao fundo da cena. O resto é só Gregorio e sua lábia.

"A poesia é uma fonte de humor involuntário, motivo de chacota", reconhece o ator, que cursou a faculdade de Letras na PUC do Rio de Janeiro e publicou três livros sobre o gênero literário. "Escrevi uma peça que pode ajudar alguém a enxergar melhor o que os poetas querem dizer e, para isso, a gente precisa trocar os óculos de leitura."



SERVIÇO

"O Céu da Língua"

Quando: Dias 12 e 13 de setembro de 2025, às 20h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 70 pelo site

Informações: (81) 99488-6833

*Com informações da assessoria de imprensa

