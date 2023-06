A- A+

SÃO JOÃO Gretchen "celebra" casamento no palco do São João de Petrolina Com 18 casamentos, Gretchen afirmou ser "experiente" no assunto

A cantora Gretchen conduziu um casamento no palco do São João de Petrolina, no último sábado (24). O enlace do casal Gal Macedo e Alex Moreira contou ainda com juízas de paz e algumas celebridades que foram testemunhas do amor do casal petrolinense.

Com 18 casamentos, Gretchen afirmou, no palco, ser "experiente" no assunto.

“Eu já passei por este momento algumas vezes na vida, mas agora eu estou do outro lado, conduzindo e abençoando a união desse casal lindo e alto astral, isso é muito amoroso. Desejo a eles que haja muito mais amor e companheirismo”, descreveu a rainha do bumbum.

Feliz com o momento, o casal descreveu que jamais tinha imaginado casar no palco do São João de Petrolina.

“Estamos muito felizes com tamanha proporção da nossa união. E sim, é um feito único casar com milhares de pessoas testemunhando nossa união. Dissemos 'sim' num cenário de São João, que é marco e referência no Nordeste. Por aqui só felicidade e gratidão”, enfatizaram.

Experiente em casamentos, Gretchen falou sobre "estar do outro lado" (Foto: Deivid Menezes)

