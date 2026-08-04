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Famosos Gretchen raspa a cabeça ao vivo antes de transplante capilar devido à alopecia Diagnosticada com uma forma agressiva de alopecia, a artista já mantinha os cabelos curtos sob uma lace usada no dia a dia

Gretchen abriu uma transmissão ao vivo na segunda-feira, 3, para raspar a cabeça antes de passar por um transplante capilar. Aos 67 anos, a cantora explicou que decidiu compartilhar o momento para incentivar outras mulheres que enfrentam a queda de cabelo a procurarem tratamento.

Diagnosticada com uma forma agressiva de alopecia, a artista já mantinha os cabelos curtos sob uma lace usada no dia a dia. O procedimento foi realizado em Vitória, no Espírito Santo, pelo especialista Marcelo Moreira.

A cantora confessou que levou anos para se sentir preparada para dar esse passo, até ter segurança de que aquele era o momento adequado. A decisão de raspar completamente a cabeça também foi pessoal. Embora o médico tivesse sugerido preservar parte dos fios durante a cirurgia, ela avaliou que a recuperação faria mais sentido dessa forma.

Poucas horas depois do procedimento, o marido da cantora, Esdras de Souza, apareceu nas redes sociais para atualizar o estado de saúde de Gretchen. "Passando para dar notícias da minha esposa. Acabou de ser concluído o procedimento com sucesso. Ela está indo para o hotel agora e amanhã estará em casa", disse.

Após a cirurgia, Gretchen também gravou um vídeo ao lado do profissional responsável pelo transplante e tranquilizou os seguidores. "Estou muito feliz. Zero dor! Experiência maravilhosa", afirmou. Momentos depois, voltou a aparecer nos Stories do Instagram durante o almoço, usando uma touca descartável enquanto fazia a refeição.

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