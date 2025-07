A- A+

REALITY SHOW Gretchen revela diagnóstico de ansiedade e depressão após participação no 'Power Couple' A artista fez publicação no Instagram, relatando os "problemas de saúde mental" e sua postura ao longo dos anos

Gretchen voltou a comentar publicamente sua passagem pelo Power Couple Brasil 7, reality show da Record TV que chegou ao fim nessa quinta-feira (10). Em uma transmissão ao vivo realizada em seu perfil no Instagram, a cantora revelou que recebeu diagnóstico de ansiedade e está com início de depressão em decorrência da experiência no confinamento.

Ao lado do marido, Esdras de Souza, ela decidiu deixar a competição antes da reta final e afirmou que ambos estão atualmente em tratamento psicológico. Durante a live, a artista explicou os motivos que levaram à desistência do casal e rebateu críticas que surgiram após sua saída do programa.

"Todo mundo é passível de ter problemas de saúde mental", afirmou. Segundo Gretchen, ela e o marido entraram no reality com a intenção de permanecer até o fim, mas acabaram enfrentando dificuldades emocionais ao longo do processo.



A cantora também refletiu sobre as mudanças em sua postura e personalidade ao longo dos anos, destacando que não está mais disposta a se envolver em conflitos apenas por visibilidade. "Aquela Gretchen agressiva, briguenta, não existe mais. Eu amadureci", declarou.

Gretchen relatou que, além da pressão do confinamento, ela e Esdras foram surpreendidos por informações negativas recebidas após deixarem o programa, o que teria agravado o quadro emocional do casal. "Recebemos muitas notícias que não esperávamos, muitas coisas maldosas ao nosso respeito", contou.

Apesar do diagnóstico, a artista tranquilizou os seguidores ao afirmar que ambos estão bem e focados na recuperação. "Queremos nos cuidar para ter uma vida saudável", disse.

Antes de encerrar a transmissão, Gretchen declarou sua torcida ao casal Dhomini e Adriana. No entanto, o casal Carol e Radamés foi o grande vencedor da edição.

Os vencedores

Carol e Radamés são os grandes vencedores da sétima edição do Power Couple Brasil, reality da Record TV. O casal disputou o grande prêmio do programa com Adriana e Dhomini e Rayanne e Victor, mas levou a melhor na escolha do público do programa com 54,24% dos votos. A votação foi recorde da edição.



