Grey's Anatomy: Ellen Pompeo deixa a série após 19 temporadas

A- A+

Os fãs da série médica Grey´s Anatomy precisaram se despedir de mais um nome de peso. Ellen Pompeo, a Meredith Grey, deixou o elenco fixo da série após 19 temporadas e poderá retornar ao set de hospital retornar apenas para participações especiais . No episódio que foi ao ar nesta madrugada na TV americana, a personagem deixou Seattle para dar uma melhor educação para a filha.

Em entrevista ao programa The Drew Barrymore Show, a atriz, de 53 anos, disse que interpretar Meredith foi uma experiência incrível, mas admitiu estar muito feliz em ter agenda para buscar novos projetos.

“Quero dizer, 19 anos - isto é mais tempo do que as pessoas mantêm os filhos em casa. As pessoas deixam os filhos em casa até os 18 e depois os mandam para a faculdade, então é como eu ir para a faculdade”, disse.

Ellen Pompeo será a estrela de uma nova série do serviço de streaming norte-americano Hulu baseada em fatos. A atriz interpretará uma uma mulher que adota uma menina de oito anos que aparenta ter nanismo, mas, com o tempo, a família percebe que a criança poderá ser diferente do que parece ser.

Show tem que continuar

Ao longo das 19 temporadas, Grey´s Anatomy sobreviveu a inúmeras mudanças no elenco e parece que, nesse caso, não será diferente. O seriado continuará mostrando o dia a dia dos médicos do Grey Sloan Memorial e um novo grupo de internos que promete conquistar os fãs.

Segundo Pompeo, Meredith Grey participará do episódio final da temporada atual da série que deve ir ao ar no final de maio na TV americana.

Veja também

bbb 23 Bruna Griphao conta segredo de Key Alves para Larissa: "O Cris me falou"