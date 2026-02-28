A- A+

HOMENAGEM "Grey's Anatomy" faz homenagem a Eric Dane, que interpretou Mark Sloan na série; veja vídeo Ator morreu em 19 de fevereiro devido à esclerose lateral amiotrófica. Produção exibiu cenas dele como personagem em episódio que foi ao ar na quinta-feira (26)

Eric Dane foi homenageado no episódio final de "Grey's Anatomy". O ator, que deu vida ao doutor Mark Sloan, morreu aos 53 anos, no último dia 19, devido à esclerose lateral amiotrófica (ELA). A série relembrou momentos da carreira dele, principalmente de seu personagem na série. O vídeo de 65 segundos traz cenas memoráveis.

O episódio foi ao ar na ABC, nos Estados Unidos, na quinta-feira (26). McSteamy, como ficou conhecido o personagem, aparece em momentos também emocionantes e descontraídos com outros protagonistas, entre eles Derek Shepherd, interpretado por Patrick Dempsey, amigo de Eric fora das telas. O ator falou emocionado sobre a morte do ex-companheiro de equipe logo após a notícia.

In loving memory of Eric Dane. pic.twitter.com/ly5158927s — Grey's Anatomy (@GreysABC) February 27, 2026



O vídeo especial foi acompanhado pela versão de "Chasing Cars" da banda Snow Patrol, interpretada por Tommee Profitt & Fleuries, uma música historicamente associada aos finais emocionantes da série. Segundo a revista Variety, desde o final da segunda temporada, diferentes versões da música têm sido usadas para enfatizar eventos emocionantes dentro da série, incluindo a recente homenagem a Eric Dane.





A carreira de Eric Dane em 'Grey's Anatomy'

Eric Dane entrou para a série na segunda temporada, interpretando um cirurgião plástico. Seu personagem, Mark Sloan, era conhecido por sua vida amorosa agitada e por sua amizade com Derek Shepherd, cujo casamento com Addison, interpretada por Kate Walsh, havia chegado ao fim.

Mark Sloan tornou-se um personagem recorrente até a terceira temporada e morreu durante a oitava temporada após um acidente de avião que envolveu vários médicos do hospital. Eric Dane continuou a aparecer esporadicamente em episódios posteriores.

Em 2025, o ator foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica (ELA). Apesar da doença, ele continuou atuando em outros projetos: interpretou um paciente com ELA em "Mentes Brilhantes" e completou a terceira temporada de "Euphoria" como Cal Jacobs, exibida na HBO.

