Grey's Anatomy: em 21 temporadas, o que aconteceu com seus personagens principais?

Vinte e uma temporadas e 440 episódios depois, Grey's Anatomy continua sendo uma das séries mais longas da telinha, que conseguiu cativar os espectadores por duas décadas.

O drama já é um fenômeno cultural que transcendeu gerações e, graças ao streaming, também está atraindo fãs mais jovens que nem eram nascidos em 2005, ano em que o primeiro episódio foi ao ar.

Este mês marca 20 anos do Seattle Grace — agora conhecido como Grey Sloan Memorial Hospital — abriu suas portas na rede americana ABC.

O universo criado por Shonda Rhimes não tem nada a ver com seus primórdios: a trama continua sendo a de um centro de saúde, mas adaptada aos tempos modernos e com novos personagens após a saída dos protagonistas que iniciaram este projeto.

São dezenas de atores que viraram médicos e conquistaram o público. Outros, porém, passaram sem dor ou glória e desapareceram assim que seu personagem deixou de ter relevância na trama.

Se os fãs sabiam de alguma coisa, era que não deveriam se apegar a nenhum deles porque a qualquer momento um imprevisto poderia acontecer em suas vidas: incêndios, atentados, quedas de avião...

Ao longo dessas 21 temporadas, tudo aconteceu, muitas vezes levando lágrimas aos olhos de quem estava do outro lado da tela. Mas o que aconteceu com os personagens principais que apareceram na série?

Ellen Pompeo, como Meredith Grey



Ellen Pompeo como Meredith Grey em 'Grey's Anatomy'. Foto: Divulgação

Sua carreira no mundo da atuação é resumida em seu papel como Meredith Grey. Embora tenha se envolvido em mais projetos, ela sempre será conhecida — goste ou não — por interpretar a médica protagonista de Grey's Anatomy.

Ela tinha 35 anos quando aceitou o papel que mudou sua vida e ao qual continua muito ligada duas décadas depois.. Ellen não faz mais parte do elenco regular, tendo preferido deixar a série, mas retorna de tempos em tempos.

Além disso, ela é produtora da ficção, o que lhe dá poder suficiente para decidir quando retornar e com qual enredo fazê-lo.

Sua relação intermitente com Derek Shepherd (interpretado por Patrick Dempsey), que às vezes beirava a toxicidade, foi um grande enredo durante as primeiras temporadas, mas o relacionamento entre os dois protagonistas fora das câmeras nem sempre foi o que você esperaria ao vê-los atuando juntos.

Em 2018, Ellen revelou em uma entrevista ao The Hollywood Reporter que ganhava menos que Dempsey há anos e que os responsáveis usaram o ator como argumento para negar-lhe um aumento salarial.

Mas tudo mudou em 2015, quando o ator deixou a produção. “Para mim, a saída de Patrick foi um ponto de virada. Eles sempre podiam usar isso como alavanca contra mim. 'Não precisamos de você, nós o temos.' E eles fizeram isso por anos. Não sei se fizeram isso com ele também porque nunca discutimos nossos acordos. Houve muitas vezes em que falei com ele sobre unir forças e negociar, mas ele nunca se interessou por isso”, explicou na publicação citada.

Em números, atriz ganhou até US$ 20 milhões por ano. Como afirmou anos depois, preferia ganhar dinheiro em vez de “perseguir personagens mais criativos”.

Agora que a atriz deixou seu papel como Meredith Grey para trás, ela embarcou em outros projetos.

Em 19 de março, estreou Good American Family, uma minissérie de oito partes na qual ela interpreta Kristine Barnett, uma mãe que adota uma menina com nanismo e cuja família acaba no tribunal.

É o primeiro dos projetos com os quais Ellen pretende se distanciar do papel que vem desempenhando — e continua a desempenhar — há anos.

Patrick Dempsey, como Derek Shepherd



Patrick Dempsey como Derek Shepherd em 'Grey's Anatomy'. Foto: ABC/Divulgação

Apesar de ser um dos protagonistas, ele decidiu deixar a produção devido a divergências com o criador da série.

O trágico fim do neurocirurgião chocou uma geração inteira que não esperava que ele dissesse adeus a Grey's Anatomy.

O ator revelou que tomou a decisão devido às longas horas de trabalho e ao clima ruim no set. Anos após sua saída, o produtor executivo da série alegou que o ator "aterrorizava os outros": "Alguns membros do elenco sofriam de síndrome de estresse pós-traumático por causa dele. Ele tinha o poder e sabia que podia encerrar a produção quando quisesse e assustar as pessoas".

Outros colegas, por outro lado, disseram que ele era muito atencioso com eles. Sua saída deixou uma ferida que parecia incurável para muitos fãs, mas Dempsey se mostrou capaz de se adaptar a outras propostas.

Após deixar a série, ele participou de outras oito produções, sendo Ferrari (2023) uma das últimas e mais bem-sucedidas de sua carreira.

E para a alegria dos fãs da série, em 2021 houve um "retorno" especial à vida de Meredith Grey, que de certa forma também serviu para curar velhas feridas do passado.

Em 2023, a revista People o escolheu como o homem mais sexy do mundo. “Fiquei completamente chocado e comecei a rir sem parar, como se fosse uma piada”, revelou.

Sua vida pessoal também foi assunto de manchetes na imprensa sensacionalista. Ele é casado com a maquiadora e fundadora da linha de cosméticos Jillian Fink, com quem tem três filhos.

Em 2015, mesmo ano em que ela deixou a série e após 16 anos de casamento, ela pediu o divórcio. Um ano depois, eles se reconciliaram, e ele se tornou o melhor embaixador da empresa de sua esposa.

Katherine Heigl, como Izzie Stevens



Katherine Heigl. Foto: Reprodução/Instagram

O papel de Izzie Stevens catapultou Katherine Heigl para a fama internacional como uma das personagens mais queridas da produção.

Graças à sua habilidade de atuação e sensibilidade ao recriar cenas românticas e dramáticas, ela foi uma das atrizes mais requisitadas dos anos 2000.

Enquanto filmava Grey's Anatomy, Katherine participou de outros projetos, como "Vestida para Casar" ou "Ligeiramente Grávidos".

Ela ganhou um prêmio Emmy em 2007 por seu papel, superando outros colegas de elenco, e foi considerada uma das mulheres mais bem pagas do cinema, com um salário de mais de US$ 10 milhões.

Mas assim como a fama chegou, ela foi embora. Katherine foi uma das primeiras a deixar a série criada por Shonda Rhimes, por decisão própria, para se concentrar em sua família.

Outro motivo que a ajudou a tomar essa decisão foi que os enredos de sua personagem estavam se tornando menos interessantes e seu papel estava se tornando menos relevante.

Embora tenha sido ela quem decidiu sair, mais tarde ela foi considerada uma artista "difícil" de se trabalhar. “Eu estava passando por um nível muito alto de ansiedade. Para mim, tudo é um pouco confuso, e levei anos para aprender a lidar com isso, para dominá-lo. Não posso nem dizer que o dominei, mas sei como trabalhar com isso”, ela admitiu em 2023 para a Variety.

Embora não lhe faltassem oportunidades de emprego, nada mais foi o mesmo para ela. Seu último projeto foi naquele ano, com a série "Amigas para Sempre".

Sandra Oh, como Cristina Yang

Sandra Oh. Foto: AFP

A personagem Cristina Yang, tão odiada quanto amada por sua personalidade, rendeu a Sandra Oh um Globo de Ouro em 2006 e transformou a frase "você é minha pessoa" no lema de uma geração inteira.

Ao contrário de outros membros do elenco, sua saída foi a mais pacífica de todas: ela simplesmente queria encontrar novos caminhos na atuação.

Desde sua saída em 2014, muitos fãs pediram seu retorno. Em resposta a esse pedido, ela foi direta.

“Há muitos projetos, e eu sou uma pessoa diferente. Então, não. Mas sou incrivelmente grata que eles continuem me perguntando porque isso significa que as pessoas ainda estão interessadas naquele personagem”, explicou a atriz canadense em uma entrevista ao ET Canada em 2020.

Ela é um dos exemplos de artistas da série que continuaram sua carreira com sucesso e sem rótulos.

Ela trabalhou em cinema, teatro e televisão, e estrelou a aclamada série "Killing Eve", pela qual recebeu novamente um Globo de Ouro em 2019.

Justin Chambers, como Alex Karev



Justin Chambers como Alex Karev em 'Grey's Anatomy'. Foto: Divulgação

O personagem Alex Karev (Justin Chambers) é o que teve maior e melhor evolução ao longo da série. Ele deixou de ser odiado, dentro e fora do set, para se tornar um dos mais amados.

Ele também foi um dos poucos membros do elenco original que durou até a 16ª temporada, quando, sem explicação, parou de aparecer.

O pediatra não teve uma despedida oficial, o que deixou seus seguidores magoados. A razão? Eles disseram que ele precisava tentar a sorte em outros projetos, mas a realidade é que, desde sua saída em 2020, ele só teve dois papéis pequenos e pontuais.

A explicação que mais ganhou força, e que não é a oficial, é que ele passou por fortes tensões com Rhimes, razão pela qual saiu repentinamente.

Apesar da saída forçada, Chambers participou do reencontro organizado no Emmy Awards 2024.

TR Knight, como George O'Malley

TR Knight. Foto: Reprodução/Instagram

Ele foi o primeiro dos protagonistas a deixar Grey's Anatomy, na quinta temporada. Sua saída não foi totalmente controversa, mas seu final foi um dos mais cruéis e trágicos da premiada série.

Assim como sua colega de elenco Heigl, ele também reclamou que estava tendo cada vez menos tempo na tela e sofria ataques pessoais no set.

Ele foi alvo de insultos de Isaiah Washington, que foi demitido da série por seus comentários homofóbicos, e denunciou a discriminação que sofreu durante as filmagens.

Apesar de tudo, ele reapareceu em um episódio posterior e mantém um bom relacionamento com alguns de seus colegas de elenco, como Ellen Pompeo.

TR Knight continuou se dedicando ao mundo da atuação, embora sem muito sucesso, focando principalmente no teatro da Broadway e musicais.

James Pickens Jr., como Richard Webber, e Chandra Wilson, como Miranda Bailey



Chandra Wilson e James Pickens Jr. como Miranda Bailey e Dr.Webber. Foto: Reprodução/Instagram

Os únicos dois personagens do elenco original que continuam na série são aqueles interpretados por James Pickens Jr. e Chandra Wilson, que dão vida aos médicos mais veteranos do Grey Sloan Memorial Hospital.

Para o Dr. Webber, a oportunidade que ele sonhava há anos surgiu aos 50 anos e mudou sua vida para sempre.

Ambos participaram de outras produções, mas todas são menores ou têm ligações diretas com esta série.

Chyler Leigh, como Lexie Grey



Chyler Leigh. Foto: Reprodução/Instagram

Sua primeira aparição foi na terceira temporada, mas logo se tornou um dos personagens mais queridos. Como irmã de Meredith Grey (Chyler Leigh) - que não a tratava muito bem devido aos laços familiares - Lexie teve um dos enredos mais importantes até sua morte trágica e arranjada.

Seu final não foi planejado, mas sua decisão de deixar a série precipitou uma mudança no roteiro, e ela acabou sendo uma das que embarcaram no avião que acabou com a vida de vários dos protagonistas.

A personagem reapareceria anos depois em episódios especiais onde alguns dos falecidos se reencontram com Meredith Grey, que está em coma após contrair o coronavírus.

Desde que saiu, Chyler participou de produções como "Supergirl", a mais bem-sucedida de todas.

Eric Dane, como Mark Sloan



Ellen Pompeo e Erik Dane. Foto: Reprodução/Instagram

O personagem de Mark Sloan não poderia ser compreendido sem Lexie Grey, e a saída de um forçou a saída do outro.

Embora Erik Dane tenha afirmado que seu objetivo era focar em outros projetos — argumento mais repetido em todas as despedidas —, anos depois ele disse que não foi uma decisão sua: "Eu não fui embora, acho que me deixaram ir".

Enquanto estava no set, o ator lutou contra problemas com drogas e álcool, o que o levou a se internar em uma clínica para tratamento.

Embora não tenha sido esse o motivo da demissão, ele afirma que “não ajudou”. Ele também afirmou que era uma questão de orçamento e que a série poderia continuar mesmo que ele não estivesse mais lá.

Por outro lado, ele foi um dos atores escolhidos para retornar brevemente para aquele reencontro que deixou os fãs felizes.

Há muitos projetos, com variados graus de sucesso, dos quais ele participou, mas o mais notável recentemente é seu papel em "Euphoria".

Camilla Luddington, como Jo Wilson



Camilla Luddington. Foto: Reprodução/Instagram

Ela foi uma das últimas a ingressar como novata, mas já se tornou uma das protagonistas indiscutíveis, após a saída dos demais colegas.

A personagem de Jo Wilson (Camilla Luddington) teve um relacionamento com Alex Karev por várias temporadas, chegando até a se casar.

Apesar da saída forçada do ator, a história do médico continuou com novas conexões e relacionamentos.

Como o orçamento da série foi cortado, sua personagem não aparece mais em todos os episódios, mas ela não hesita em "continuar esta aventura" até chegar a hora de encerrar este capítulo.

A atriz concentrou todos os seus esforços em Grey's Anatomy, rejeitando outras ofertas que surgiram.

Sara Ramírez, como Callie Torres, e Jessica Capshaw, como Arizona Robbins



Sara Ramírez e Jessica Capshaw. Foto: Reprodução/Instagram

O casal fictício formado por Callie Torres e Arizona Robbins se tornou um dos mais queridos pelo público, mas nada dura para sempre, especialmente em Grey's Anatomy.

Depois de uma década interpretando Torres, Sara Ramírez deixou a produção com um final feliz, já que sua personagem começou uma nova vida em Nova York.

Ela disse que queria se concentrar em sua vida pessoal. Mais tarde, anunciou que se definia como não-binária e que durante anos temeu que isso pudesse ter um impacto negativo em sua carreira.

Algum tempo depois, participaria novamente de uma das produções mais importantes da MAX como Che Diaz em "And Just Like That...", continuação de "Sex and the City".

Algumas temporadas depois, Jessi Capshaw também deixou a série, mas não por vontade própria. Aparentemente, os escritores declararam que sua personagem não era mais interessante.

“Por 10 anos tive o raro privilégio não apenas de interpretar Arizona Robbins, mas também de estar perdidamente apaixonada por interpretá-la... Estou triste por vê-la partir, mas me conforto em pensar que ela continuará viva em sua consciência”, Jessica escreveu na rede social X quando se despediu da personagem.

Apesar de sua saída, ela retornou pontualmente para dar vida à cirurgiã.

