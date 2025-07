A- A+

REDES SOCIAIS Gringos viralizam nas redes sociais com dublagem de funk brasileiro; entenda a estratégia "Brasil Core" está em alta também no TikTok; "trend" do momento consiste em dublar áudios virais de músicas brasileiras

O "Brasil Core", tendência que usa símbolos e cores da cultura brasileira, tem se estendido para além dos itens de moda. Nas redes sociais, em especial no TikTok, a nova "trend" entre os usuários de outros países é aliar dublagem e funk brasileiro. Na plataforma, muitos estrangeiros têm conquistado milhares de visualizações em seus vídeos com a ajuda de músicas de artistas pouco conhecidos, mas com batidas envolventes, e também de grandes nomes do ritmo, com MC Livinho.

A estratégia consiste em escolher áudios que estejam em alta na plataforma, com muitas postagens virais, e se esforçar com a dublagem para atrair o engajamento dos brasileiros. Os mais conhecidos dentro do app também têm o benefício da monetização.

Entre os brasileiros, as opiniões variam. Há quem admire as habilidades dos estrangeiros em dublar canções em português e quem rejeite esse tipo de conteúdo.

"Funk realmente é um dom exclusivamente brasileiro", escreveu um internauta em um dos vídeos virais da trend.

Na mesma publicação, outras duas brasileiras elogiaram a gringa que dublava a música "Vidrado em você", parceria de DJ Guga e MC Livinho.

"Primeira gringa que fez e parece estar falando certinho. Arrasou, diva", escreveu uma delas. "Ela cantando direitinho", elogiou outra.

