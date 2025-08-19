Ter, 19 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça19/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
JORNAL NACIONAL

Gripe afasta William Bonner da apresentação do "Jornal Nacional"

O jornalista detalhou seu quadro de saúde: "estou desde sábado com a voz bem alterada"

Reportar Erro
O apresentador do Jornal Nacional, William BonnerO apresentador do Jornal Nacional, William Bonner - Foto: Reprodução/TV Globo

William Bonner revelou o motivo de não ter apresentado o Jornal Nacional nesta segunda-feira, 18: ele está gripado. Em suas redes sociais, o jornalista mostrou Hélter Duarte, que o substituiu na bancada ao lado de Renata Vasconcelos.

Bonner pergunta a Hélter o que ele "está fazendo no Jornal", ao que o apresentador responde: "É para apresentar o JN [...] Você está gripado, é um paciente difícil, não devia ter vindo, deveria ter ficado descansando em casa, mas veio fechar o jornal " Bonner retrucou: "Para editar o jornal está tudo certo."

Leia também

• Fernanda Rodrigues diz que câncer de pele voltou e faz alerta para seguidores; entenda

• Djavan anuncia seu 26° disco de inéditas e turnê de 50 anos de carreira

William Bonner detalhou seu quadro de saúde: "estou desde sábado com a voz bem alterada, e queria dar uma satisfação porque eu desapareço do ar e ficam achando que estou matando serviço. Estou por aqui nos bastidores."

Bonner não anunciou quando retornará para a bancada do telejornal.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter