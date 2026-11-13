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LANÇAMENTO Grisa lança single com Ava Rocha e prepara álbum para 2027 "Desencanto" aposta na experimentação sonora para abordar as ambiguidades do desejo e da entrega

A cantora, compositora e construtora de instrumentos Grisa lançou, nesta sexta-feira (13), “Desencanto”, single com participação de Ava Rocha.

A faixa combina guitarras processadas, efeitos eletrônicos e sobreposições vocais em uma construção experimental que a artista define como uma espécie de “carnaval sombrio”.

A letra dialoga com “Canto de Ossanha”, de Baden Powell e Vinicius de Moraes, e aborda os riscos e as contradições de se entregar aos próprios desejos.

A colaboração retoma uma parceria iniciada na trilha sonora da peça “Na Sala dos Espelhos”. Na gravação, Ava explora diferentes frequências, distorções e camadas vocais, em uma abordagem que trata a voz como instrumento.

A proposta dialoga com as pesquisas de Grisa em acústica musical e com o teremim construído pela artista durante o período em que morou em Paris.

“Desencanto” integra “Sistema-Mundo”, álbum previsto para 2027, produzido por Grisa e Gil Mosolino (Bike, Applegate).

O trabalho reúne composições sobre questões contemporâneas, como o capitalismo de hiperconsumo, as estruturas de poder e as contradições humanas.

Os arranjos são desenvolvidos com a participação de Jônatas Marques, na bateria (Sagrados Anônimos), e Henrique Seibane, na guitarra (Dramamine).

O projeto terá outro lançamento em 25 de novembro, com o single duplo “Saídas / Parques Temáticos”, feito em colaboração com a Applegate.

Em “Sistema-Mundo”, Grisa utiliza imagens simbólicas para discutir mecanismos de exploração, consumo e excesso de informação.

A nova faixa desloca essa investigação para o campo dos conflitos individuais, tendo o Carnaval como referência para abordar a intensidade dos desejos e das experiências coletivas.

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