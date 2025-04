Gritos contra anistia e cancelamento de shows: saiba o que aconteceu com o Ira! após fala de Nasi

A- A+

Nos últimos dias, a banda Ira! esteve no centro de uma polêmica envolvendo manifestações políticas e o cancelamento de shows na Região Sul, após a desistência de compradores de ingressos e patrocinadores. Em meio às críticas, na última quarta-feira (9), a produtora 3LM Entretenimento afirmou em nota que os artistas “deveriam subir ao palco apenas para apresentar suas músicas e talentos” — declaração que gerou revolta em parte do público e elogios em outra.

De acordo com a produtora, os shows foram cancelados nas cidade de Jaraguá do Sul (SC), Blumenau (SC), Caxias do Sul (RS) e Pelotas (RS). O caso ocorreu quando Nasi foi vaiado por um grupo durante um show em Minas Gerais. Anteriormente, ele havia se manifestado contra os pedidos de anistia dos acusados pelos ataques ocorridos em 8 de janeiro de 2023, em Brasília. “Sem anistia”, gritou, dando eco a uma manifestação que parte do público já fazia durante umas das músicas.





Nasi não se intimidou e rebateu às críticas:

“Por favor, vão embora! Vão embora da nossa vida! Vão embora e não apareçam mais em shows, não comprem nossos discos, não apareçam mais.”

Logo após o cancelamento dos shows nas cidades do Sul, internautas comentaram a situação com críticas e elogios ao grupo musical. “Politizar o show e desrespeitar os próprios fãs por causa de política. Imaturidade de quem parece que começou ontem. Pessoal que defende a diversidade, a inclusão e a democracia, contanto que pense igual a deles”, afirmou uma pessoa. “Engraçado esse posicionamento, só reforça a desconexão com o trabalho da banda e com a arte em si! Arte é política e de posicionamento sim”, disse uma outra sobre o comunicado da 3LM Entretenimento.

Em entrevista à revista Billboard Brasil, o vocalista Nasi comentou o caso: “Esses shows foram cancelados em comum acordo com o contratante. Fizemos com muita tranquilidade. A gente achou, por ora, transferir para o futuro. Porque houve um bombardeiro desses fascistas. Porque eles agem de maneira fascista. É engraçado porque até o contratante falou que recebeu mensagens de pessoas de Manaus, algo como ‘ah, eu não vou no show’. O cara nem ia no show! Esses caras que estão enchendo o saco aí, robozinho… Todo mundo sabe como o gabinete do ódio age”.

Em meio à polêmica, a produtora MG Entretenimento publicou um comunicado na quinta-feira (10) reforçando que um show do Ira! que será realizado em novembro deste ano está mantido e “a previsão é de casa cheia”, com 1.500 vendas antecipadas.

“Devido aos últimos acontecimentos envolvendo a banda Ira, não temos outra alternativa a não ser comunicar que o show irá ocorrer normalmente”, disse em comunicado. “Nosso principal patrimônio é o público (que vai ser muito bem tratado por nós e pelos artistas, com um show de rock nostálgico!)”

