São João Grupo Amantes do Carnaval realiza cortejo junino em Olinda; saiba mais Orquestra do Maestro Oséas, companhia de danças Olindarte e um grupo de Bacamarteiros do estado foram confirmados entre as atrações

O Grupo Cultural Amantes do Carnaval, que visa a preservação das expressões e movimentos culturais do estado, promove no próximo domingo (25) seu grandioso cortejo junino em Olinda, com a presença de mais de 30 agremiações carnavalescas de todo o estado.

Entre bonecos gigantes e estandartes, cada agremiação levará um símbolo que a represente para o desfile nas ladeiras da cidade alta. Também foram confirmadas como atrações do cortejo a orquestra do Maestro Oséas, a companhia de danças Olindarte e um grupo de Bacamarteiros do estado.

A concentração será no Largo do Guadalupe (Praça Conselheiro Miguel Canuto), com início previsto para às 15h30. Em seguida, o cortejo se iniciará pelas ladeiras de Olinda, seguindo o percurso: Largo do Guadalupe, Rua Nss. Sra. do Guadalupe, Largo do Amparo, Rua do Amparo, Rua 13 de Maio, Rua de São Bento, Praça Laura Nigro, Rua Bernardo Vieira de Melo, com encerramento nos Quatros Cantos.

O primeiro desfile junino dos Amantes do Carnaval aconteceu em 2019, e levou mais de 30 agremiações às ruas de Olinda em plena noite de São João. A magia do desfile se dá principalmente pelos bonecos gigantes, vestidos de traje matuto, seguidos de estandartes de agremiações tradicionais, embalados por uma orquestra de frevo, tocando frevo e forró.

Segundo organizadores, o evento já contou com a presença de mais de 7 mil foliões em edições anteriores.

SERVIÇO

Cortejo Junino do G.C. Amantes do Carnaval

Quando: Domingo (25), a partir das 15h30

Onde: Largo do Guadalupe, Bairro do Guadalupe, Olinda

