Carnaval Grupo Cabras de Lampião se apresenta no Desfile das Campeãs em São Paulo Grupo desfilou na Escola de Samba Mancha Verde, que conquistou a vice-liderança do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo deste ano

O Grupo de Xaxado Cabras de Lampião volta ao Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, neste sábado (25) para participar do desfile das escolas campeãs.

O grupo desfilou na Escola de Samba Mancha Verde, que conquistou a vice-liderança do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo deste ano. A Escola, que trouxe para a avenida o samba-enredo: "Oxente – Sou xaxado, sou Nordeste, sou Brasil", perdeu o título por apenas um décimo para a Mocidade Alegre.

Integrantes do grupo Cabras de Lampião vieram num carro alegórico, apresentando a história e tradição do xaxado. Ao todo, 13 pessoas desfilaram, sendo dez dançarinos no carro alegórico, e três participantes junto da diretoria da escola de samba.

A presidente da Fundação Cabras de Lampião, Cleonice Maria, comemora a participação do grupo. “É um momento apoteótico para nosso trabalho, pois estamos percorrendo uma longa estrada, mantendo acesa a chama da cultura nordestina”.

O Grupo de Xaxado Cabras de Lampião foi fundado em 1995 para manter viva a história de Lampião, tendo como ponto de partida o xaxado, e tornou-se um dos maiores divulgadores da dança, com apresentações em todas as regiões do Brasil e no exterior, em festivais nacionais e internacionais.

O grupo tem escola de xaxado, mantém o Museu do Cangaço e o Sítio Passagem das Pedras - onde nasceu Lampião, além de realizar espetáculos de dança e eventos de caráter artístico e cultural, e um trabalho de inclusão social, através da cultura, com aulas de dança para mais de 100 crianças e adolescentes.

