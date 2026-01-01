Grupo Chocolate emplaca "Alô Virgínia" nas paradas e amplia alcance do pagode gaúcho

A- A+

Diretamente de Porto Alegre, o Grupo Chocolate alcançou projeção nacional e internacional com a música “Alô Virgínia”, lançada em parceria com o Turma do Pagode. Em atividade há seis anos, o grupo formado por Luiz, Matheus, Gabriel e Leo vê o pagode produzido no Rio Grande do Sul ganhar espaço em mercados além do eixo tradicional do gênero.



A faixa chegou ao Top 5 da playlist “Hits Virais” do Spotify Global e figurou entre as músicas mais virais no Brasil e em Portugal, onde alcançou a segunda posição. Atualmente, o Grupo Chocolate soma cerca de 3,4 milhões de ouvintes mensais no Spotify e ultrapassa 320 mil seguidores no Instagram, números impulsionados pelo desempenho da canção.

O crescimento foi alavancado, sobretudo, pelos aplicativos de vídeo curto, onde “Alô Virgínia” viralizou a partir de uma coreografia replicada por usuários. A repercussão aumentou quando a influenciadora Virgínia Fonseca, que inspirou a música, passou a divulgar a faixa de forma recorrente em suas redes sociais.



Nos últimos dias, a música ganhou nova visibilidade durante a viagem de Virgínia a Trancoso, no sul da Bahia, onde ela passou o fim de ano ao lado do jogador Vini Jr. O destino reuniu diversos artistas e personalidades, que também aderiram à música. Em uma festa de pré-réveillon organizada pela influenciadora, o hit foi interpretado por Nattan e dançado pelos convidados, ampliando a circulação de vídeos nas redes.



Além disso, nomes como Adriane Galisteu, Ticiane Pinheiro, Rafa Justus, Carlinhos Maia, Lucas Paquetá, Duda Fournier, Patrícia Abravanel, Ludmilla, David Brazil, Lucas Rangel, Duda Reis e outros influenciadores publicaram conteúdos com a música.



“Alô Virgínia” integra o audiovisual “Do Nosso Mundo”, gravado em outubro, em Porto Alegre. O projeto marca uma etapa relevante da trajetória do grupo e concentra as faixas que vêm consolidando o Chocolate como um dos destaques recentes do pagode e um dos principais casos de viralização musical nas plataformas digitais.

