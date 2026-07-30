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Música Gospel Grupo com Eliezer, Thiago Nigro e Felipe Araújo vira alvo de decisão de igreja Movimento religioso voltado exclusivamente para homens, e que organiza expedições em meio à natureza, entra em debate ao ser reprovado por corrente evangélica forte no país

O movimento cristão Legendários voltou ao centro das discussões nesta semana após a Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB) aprovar um documento que orienta pastores e fiéis a não participarem das atividades promovidas pelo grupo. A decisão repercutiu nas redes sociais e reacendeu a curiosidade pelo projeto, que já reuniu diversos famosos em imersões voltadas ao público masculino.

Nos últimos anos, celebridades como Eliezer, Thiago Nigro e o cantor Felipe Araújo compartilharam registros de suas experiências no Legendários, movimento criado em 2015 na Guatemala e que ganhou força no Brasil ao propor desafios físicos, momentos de espiritualidade e reflexões sobre família, casamento e liderança masculina.

Além deles, outros nomes conhecidos também já apareceram ligados às atividades do grupo, que costuma promover retiros em meio à natureza e encontros voltados ao desenvolvimento pessoal e religioso.

O que aconteceu?

Durante reunião realizada nesta semana, o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil aprovou um documento que orienta ministros e membros da denominação a não participarem das atividades do Legendários.

O texto sustenta que o movimento apresenta práticas e propostas consideradas "incompatíveis com os princípios doutrinários da igreja". O documento também recomenda que pastores orientem seus fiéis sobre o tema.

A decisão não impede a atuação do Legendários nem tem efeito sobre pessoas de outras denominações, mas estabelece um direcionamento interno para membros e líderes da IPB.

O que é o Legendários?

Fundado na Guatemala, o Legendários é um movimento cristão voltado exclusivamente para homens. A proposta é incentivar uma transformação pessoal por meio de experiências de imersão que combinam desafios físicos, momentos de oração, palestras e atividades em grupo.

O principal evento é conhecido como "TOP" (Track Outdoor de Potencial), realizado em locais afastados dos centros urbanos e com trilhas, provas e dinâmicas voltadas ao fortalecimento da fé, da liderança e dos vínculos familiares.

Nos últimos anos, o movimento ganhou projeção nas redes sociais com vídeos e relatos de participantes, incluindo empresários, influenciadores digitais, atletas e artistas.

Famosos que já participaram

Entre os nomes conhecidos que já compartilharam publicamente a experiência no Legendários estão:

Eliezer (ex-BBB);

Thiago Nigro (coach e influenciador digital conhecido pelo apelido de Primo Rico);

Felipe Araújo;

Brígido Neto (ex-BBB);

Neymar Pai (empresário e influenciador digital);

Gabriel Gava (cantor);

Joel Jota (ex-nadador);

Kaká Diniz (empresário e marido da cantora Simone Mendes).

Alvos de controvérsia nas redes sociais, as publicações costumam mostrar momentos de emoção, desafios durante as trilhas e reencontros com familiares ao fim das imersões.

Movimento desperta interesse e críticas

Ao mesmo tempo em que atrai milhares de participantes, o Legendários também desperta questionamentos dentro de diferentes segmentos do meio evangélico. Críticas costumam envolver aspectos da metodologia utilizada, da linguagem adotada e da forma como o movimento apresenta sua proposta de transformação espiritual.

Foi justamente esse debate que levou a Igreja Presbiteriana do Brasil a formalizar sua orientação aos membros da denominação. A análise foi baseada em um parecer elaborado pelo Sínodo do Tocantins, que criticava a incorporação de práticas inspiradas no ambiente corporativo, como técnicas motivacionais e estratégias de marketing. Entre os exemplos apontados estão gritos de guerra, o uso de camisetas padronizadas e a identificação numérica dos participantes, incluindo situações em que Jesus Cristo seria chamado de "Legendário 001". Para os religiosos, essas estratégias transformariam a vivência religiosa em "experiência de consumo".

Em resposta, Joshua Catalan, identificado como "Legendário número 8" e vice-presidente de Essência e Projetos Especiais do grupo, ressalta que a designação, a rigor, é um "movimento humanitário" voltado a ações que contribuem para "comunidades mais fortes, solidárias e com o bem comum".

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