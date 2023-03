A- A+

Show Grupo com membros da Nação Zumbi, Los Sebosos Postizos anuncia retorno ao Recife; confira Banda é atração do Bailinho Tropical no Clube Português; Academia da Berlinda e Conde Só Brega completam line-up

O grupo Los Sebosos Postizos, projeto paralelo de integrantes da Nação Zumbi, foi confirmado como parte do line-up do "Bailinho Tropical", realizado no Clube Português em 22 de abril. Academia da Berlinda e Conde Só Brega completam a programação 100% pernambucana.

A banda, que conta com Jorge Du Peixe (vocal), Dengue (baixo) e Gustavo da Lua (percussão), acompanhados de Carlos Trilha (teclados), Pedro Baby e Lello Bezerra (guitarras) e Vicente Machado (bateria), lançou seu primeiro CD em 2012 interpretando canções de Jorge Ben Jor. Já o seu próximo disco, com previsão de lançamento para este ano, deve ser composto por clássicos de Bob Marley & The Wailers.

Os ingressos para o evento já estão sendo vendidos na Loja Avesso, no bar Carranca, na Ingresso Prime (quiosques dos shoppings e site) e também online através do site Bilheteria Digital. As entradas custam R$ 60 (meia-entrada), R$ 70 + 1kg de alimento não perecível (social), R$ 120 (inteira) e R$ 130 (open bar).

