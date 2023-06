Grupo Confluir celebra São João e Luiz Gonzaga em musical no Teatro de Santa Isabel; saiba mais

A- A+

Com o objetivo de ratificar a importância de Luiz Gonzaga e celebrar os festejos juninos, o grupo cênico-musical Confluir, do Conservatório Pernambucano de Música, traz de volta o espetáculo “Saudade, o meu remédio é cantar!”. A apresentação, que é gratuita, acontece no Teatro de Santa Isabel, no próximo dia 16 de junho, às 20h.



O espetáculo mistura músicas e poesias (compostas especialmente para a peça por Milton Júnior), embalado em um repertório de clássicos das composições de Luiz Gonzaga, como “Que nem jiló” e “Baião”, bem como de outros compositores como Sivuca e Dominguinhos.

“Além de prestar essa homenagem a representantes tão importantes da nossa cultura, escolhemos o tema saudade porque foi uma necessidade do grupo para expressar todos os sentimentos que ficaram represados nesse período de isolamento social ao longo da pandemia”, explica a diretora geral, Janete Florencio.

A peça está dividida em três atos. No primeiro deles, “A Feira”, cenas cotidianas da vida de pessoas que saíram do sertão para trabalhar em uma feira são retratadas em uma cidade grande; no segundo, “A Fé”, a religiosidade é retratada por meio do canto e do movimento, deixando claro a esperança desse povo por dias melhores; o terceiro e último ato, “A Festa”, revela o prazer em ser feliz com forró no pé e muita animação. “A inspiração desse espetáculo foi mostrar esses aspectos tão importantes na vida do nosso povo a partir de sentimentos como a saudade, a tristeza, a fé e a explosão de alegria que a vida invariavelmente nos proporciona através da música, poesia, dança e expressão cênica”, como explica Janete.

SERVIÇO

“Saudade, o Meu Remédio é Cantar!”

Quando: Sexta-feira (16), às 20

Onde: Teatro de Santa Isabel – Praça da República, Santo Antônio

Entrada gratuita, os ingressos devem ser retirados na bilheteria do Teatro, a partir das 19h.

