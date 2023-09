Grupo de dança Balé Deveras comemora 43 anos de história com espetáculo; confira programação

A- A+

O grupo de dança Balé Deveras, originário do bairro de Brasília Teimosa, está completando 43 anos de história e militância com o espetáculo "Território de Passos e Sonhos". Em uma emocionante fusão de cores, ritmos e cultura popular pernambucana, o grupo celebra sua jornada de resistência.

Com um elenco composto por 13 talentosos bailarinos, "Território de Passos e Sonhos" se desenrola em um terreiro popular conhecido por Brasília Teimosa. O espetáculo retrata a árdua batalha dos moradores por sua terra natal, utilizando elementos da cultura popular pernambucana como ferramentas para narrar o encontro entre a comunidade e seu território.

A primeira apresentação do espetáculo será a céu aberto, nesta sexta-feira (01), nas ruas de Brasília Teimosa, às 19h30. O público terá a oportunidade de assistir às quadrilhas Raio de Sol e Fusão, assim como o Grupo de Dança Angelita Kerollaynne, em uma mostra artística que celebra o impacto do Balé Deveras no cenário cultural da comunidade.

“O cavalo marinho reconhece o território. Um coco de salão representa a muvuca das lutas e também as vitórias. Um coco de visita afirma a importância do Deveras entre os teimosos. Dançamos ainda uma ciranda para convidar todo mundo a dar mãos na luta por cidadania e evocamos os maracatus de baque virado e baque solto para celebrar nossa ancestralidade e abrir novos horizontes”, explica Mika Silva, presidente da agremiação.

No sábado (02), nesse mesmo horário, o grupo irá performar na Ilha de Deus, na Imbiribeira. A praça de eventos da comunidade, conhecida como Marco Zerinho, será o palco para a apresentação, que contará com a participação do Maracatu Nação da Ilha, do grupo Barbarize e do ator Edson Correia.

Por último, no domingo (03), às 11h, o Palco Sesc do Viva Guararapes, evento promovido pela Prefeitura do Recife, na Avenida Guararapes, receberá mais uma sessão do espetáculo, que promete encantar o público com as expressões artísticas do Balé Deveras.

Segundo Mika, as comemorações devem ainda incluir o lançamento do livro "Deveras - A arte Teimosa na Brasília". Escrito por Carmem Lélis e o pesquisador e brincante Hugo Menezes, o livro promete revelar ainda mais detalhes sobre a trajetória e a importância do grupo na comunidade. O lançamento está programado para ocorrer ainda neste mês de setembro.

“Vamos brincar para guerrear e guerrear para brincar, num manejo singular e plural, movendo da vida para a arte. O Terreiro de Passos e Sonhos projeta, revigora e salvaguarda o gesto na fala do corpo coletivo. Como diz o poeta: ‘Entonce se a gente veve é brincando, entonce a gente deve se arreuni!’. Dançando e espalhando fulejo, em um tempo qualquer, onde a proposta seja a utopia de ser Deveras!”, conclama a pesquisadora da cultura popular Carmem Lélis, que participou da concepção retórica e poética do espetáculo.

Sobre o Balé Deveras

O Balé Deveras surge no ano de 1980, fundado por Cleonice Xavier de Veras, ex-diretora da Escola Assis Chateaubriand, como um movimento agregador de sentidos e vivências. Uma via de mão dupla entre o fazer artístico e as contingências do conviver e ser de Brasília Teimosa: comunidade situada na Zona Sul do Recife, reconhecidamente forjada e atravessada por conflitos sociais e imensas desigualdades socioeconômicas. Sujeito do seu tempo e sem perder o prumo da memória histórica, o grupo reflete as dimensões constitutivas de significados, traduzidos no corpo que dança e argumenta.

Ficha Técnica

Concepção, coreografias, figurinos e direção geral: Mika Silva

Assessoria na direção artística: Leila Nascimento

Orientadora na pesquisa e argumento: Carmem Lélis

Trilha sonora: Dandara Martins

Maquiagem: Sergio Di Cavalcanti

Registro fotográfico: Ubira Machado

Produção: Laissa Galvão/ Gestão Criativa / S.C.O. Produções

Elenco: Mika Silva, Sérgio Di Cavalcanti, Joel Braúna Junior, Dandara Martins, Raylana Silva, Elayne Silva,

Lidian Batista, Fabiana Silva, Cilene Marry, Rensch Reiva, Miqueline Batista, Daniele Fonseca, Melyna Waleska

Apoio técnico: Railê Silva, Alcidia Porciúncula

Serviço

Espetáculo Território de Passos e Sonhos

Sexta-feira (01), às 19h30

Brasília Teimosa - Praça da Colônia Z-1

Sábado (02), às 19h30

Ilha de Deus - Marco Zerinho – Imbiribeira

Domingo (03), às 11h

No Viva Guararapes, na Avenida Guararapes, no Palco Sesc

Entrada gratuita





