DANÇA Grupo de dança Experimental celebra 30 anos com novo espetáculo, exposição viva e lançamento de livr Dirigido por Mônica Lira, o grupo é homenageado do 26º Festival de Dança do Recife

Nesta sexta-feira (20), o Grupo Experimental estreia seu novo trabalho, Caosmose, integrando a programação do 26º Festival de Dança do Recife, que homenageia suas três décadas de trabalho, juntamente com Mônica Lira, à frente da companhia.

“Este trabalho vem repleto de significado, principalmente, por retratar não só um momento atual da arte e da dança em Recife, como unir e intercambiar realidades distintas, do próprio elenco e de todos os profissionais que integram a rede desse trabalho, que já se cruzou e atravessou diversas vezes. Somos corpos insistentes e resistentes à todas as adversidades. Na vida e na arte. E vamos contar e dividir um pouco das nossas histórias, que se entrelaçam com a história do grupo”, declarou Mônica Lira.

Além do espetáculo, a diretora fará o lançamento do seu livro intitulado "Pontilhados - Dançando experiências humanas em mundos desumanos", no dia 26 de outubro, às 18h. Na ocasião, antecedendo o lançamento da publicação, às 16h, será exibido o filme-documentário Conceição em Nós, obra que derivou do famoso espetáculo do grupo, Conceição, além de uma intervenção-humana ao vivo, que contará com a participação de antigos integrantes do elenco, e a apresentação do espetáculo Pontilhados em uma versão adaptada para o Teatro do Parque, apresentando uma nova perspectiva do trabalho.

Os ingressos para o espetáculo e exposição , assim como o acesso ao lançamento do livro são gratuitos e podem ser retirados 1 hora antes do horário da atividade.

Serviço:

Caosmose

Quando: Sexta-feira (20) às 19h e 21h (duas sessões) e dias 21 e 22 de outubro às 18h

Onde: Rede Moinho da ilha - Travessa Tiradentes, 148, Recife Antigo



Lançamento do livro

Quando: Dia 26 de outubro às 18h

Onde: Teatro do Parque - R. do Hospício, 81 - Boa Vista, Recife

