Grupo de K-POP "New Jeans" revela novo nome e mudança de identidade

O grupo musical coreano "New Jeans" anunciou, nesta sexta (7), sua nova identidade: NJZ. O novo nome surgiu diante da disputa legal do grupo contra a Ador, subsidiária de sua antiga empresa HYBE.

A empresa é conhecida por agenciar grupos como Seventeen, Enhypen e BTS.

Com exclusividade para a CNN, as integrantes Haerin (Kang Haerin), Minji (Kim Minji), Hyein (Lee Hye-in) e Danielle (Danielle Marsh) revelaram o início da nova era do NJZ. As artistas definiram a mudança como um meio de "transformar esse período difícil em algo mais animado".

"Mesmo que tenhamos que deixar nosso nome anterior para trás por um momento, não estamos nos afastando dele completamente" disse a integrante de 20 anos, Hanni. "E também não queremos fazer isso, porque (ser o NewJeans) ainda foi um momento muito especial das nossas vidas, e é algo que nosso fãs provavelmente se apegam com muito carinho".

Além disso, confirmaram sua primeira performance sob o nome de "NJZ", que acontecerá em março na China.

New Jeans X ADOR

Em novembro de 2024, as membros do NJZ promoveram uma coletiva de imprensa onde anunciaram que terminariam seu contrato com a Ador. Em seu pronunciamento, acusaram a empresa de "manipulação", "maus-tratos", "falta de comunicação intencional" e abusos no ambiente de trabalho.

A Ador rebateu as alegações, como foi amplamente divulgado pela mídia local, e garantiu que o contrato entre as partes ainda não tinha sido encerrado.

A empresa processou o grupo e pediu uma medida liminar onde o NJZ não poderia assinar nenhum acordo publicitário.

Em comunicado para a CNN, Ador constatou: "Nós lamentamos que esse assunto tenha chegado aos tribuinais e acreditamos que boa parte do que foi constatado pelas membros do NewJeans tenha se originado de um mal-entendido" disse a empresa.

As artistas, em que as idades estão entre 16 e 21 anos, afirmam que perderam completamente a confiança que possuíam na empresa. "Acreditamos que iremos ganhar essa batalha contra a Ador e HYBE".

Uma audiência preliminar foi marcada para março de 2025, e o julgamento fica previsto para abril. Neste período, NJZ afirmou estar focado em produzir e performar novas músicas, as quais possuem um "som único e diferent", de acordo com a integrante Hanni.

"Já não existe nada que nos impeça" finalizaram as integrantes do NJZ para a CNN.

Carreira

O "New Jeans" (atualmente NJZ), estreou em 2022 com o single "Attention". O início de suas carreiras foi marcado pelo sucesso nas paradas musicais da Coréia do Sul, se consagrando como um dos maiores grupos musicais do país.

Também alcançaram os Charts internacionais com o EP "Get Up", que contém sucessos como a faixa "Super Shy", conquistando o número 1 no US BillBoard 200.

Atualmente, mesmo diante da batalha judicial, o NJZ continua ativo em suas parcerias. Entre suas atividades, realizaram um ensaio para a Vogue dos Estados Unidos e foram embaixadoras da Seoul Fashion Week. Individualmente, também são ligadas a marcas de luxo como Channel e Louis Vuitton.

