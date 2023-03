A- A+

Música Grupo de pagode Boa Ousadia grava seu primeiro projeto audiovisual Gravação acontecerá neste domingo (26), na Orla do Janga, em Paulista

O Boa Ousadia, grupo de pagode do Paulista, no Grande Recife, irá gravar o primeiro projeto audiovisual neste domingo (26). O evento será realizado em um estabelecimento localizado a beira da Orla da praia do Janga.

Com quase uma década, o grupo se destaca por tocar em eventos importantes do meio musical, como o Samba Recife, levando muita energia e talento para os principais estabelecimentos e festas de Paulista e região.

Com a gravação se aproximando, os integrantes estão em dedicação, na preparação, há cerca de dois meses. A banda estará apostando em sucessos do samba e do pagode, mas mesclando produções autorais, como “recomeço” e hits da atualidade.

“Esta conquista sempre foi um dos nossos principais objetivos. A expectativa é muito grande, esperamos que com esse audiovisual outros projetos venham em sequência e que possamos impactar mais pessoas com o nosso trabalho, com a nossa musicalidade e a nossa energia. Assim, podendo levar o pagode e o samba Pernambucano para todo o Brasil”, comenta Matheus Andrey, percussionista do grupo.

Trajetória

O início do grupo se deu por meio de uma brincadeira em uma garagem no bairro de Pau Amarelo, onde Juninho Cavalcanti, Bruno Siqueira e Lucas Felipe buscavam se divertir. O grupo foi tomando corpo em 2014, quando Juninho Cavalcanti fez o convite a outros amigos do colégio, Victor Amorim e Matheus Henrique, para integrarem o grupo.

Com nove anos, após diversas formações, em que outros amigos passaram e abrilhantaram a história, o grupo, atualmente, é formado pelos integrantes: Juninho Cavalcanti, Victor Amorim, Matheus Henrique, Matheus Andrey, Mário Amorim e Gabriel Gomes.

Boa ousadia é:

Gabriel Gomes - Vocalista

Matheus Henrique - Vocalista e Percussionista

Victor Amorim - Cavaquinista

Juninho Cavalcanti - Percussionista

Matheus Andrey - Percussionista

Robinho Rasta - Saxofonista

Gel - Baixista

Allyson Salles - Violonista

Sasha Drums - Baterista

Ricardinho - Percussionista

Ronaldo Júnior - Banjista

Cássio Vitor - Back Vocal

SERVIÇO:

Gravação do primeiro audiovisual - Boa Ousadia

Local: Mini Mundo Comedoria & Boteco - R. Bezerros, 1918 - Janga, Paulista - PE

Data e horário: 26 de março, às 15h

Ingresso: limitado (sympla)

Redes sociais da banda: @boaousadiaoficial

