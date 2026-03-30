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TEATRO

Grupo de Teatro João Teimoso realiza circuito por pontos ligados à Ditadura Militar no Recife

Durante o percurso, atores realizam encenações que recriam o período histórico

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Nova edição do "Circuito da Memória" ocorre nesta quarta-feira (1&ordm;)Nova edição do "Circuito da Memória" ocorre nesta quarta-feira (1º) - Foto: Divulgação/Grupo João Teimoso

O Grupo de Teatro João Teimoso anunciou uma nova edição do projeto “Circuito da Memória”, iniciado no ano passado. Será nesta quarta-feira (1º), dia que relembra o golpe militar de 1964, a partir das 9h, com saída do Ginásio Pernambucano, na Rua da Aurora.

A iniciativa propõe um mergulho histórico e sensorial pelos principais pontos da repressão durante a Ditadura Militar no Recife. O público realiza o percurso em um trenzinho, com intervenções cênicas ao longo do trajeto, recriando episódios marcantes do período.

Alguns dos pontos visitados são a Casa da Cultura, que já foi um presídio, e o antigo prédio do Departamento de Ordem Política e Social de Pernambuco (DOPS), órgão de repressão do regime. O encerramento do circuito ocorre na praça do monumento Tortura Nunca Mais.
 

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A atividade é gratuita, mas as vagas são limitadas à capacidade do trenzinho, que é de 30 pessoas. Por isso, é preciso realizar reserva. 

Como parte da programação, o Grupo João Teimoso apresenta um trecho da peça “Retratos de Chumbo - As Rosas que Enfrentaram os Canhões”, no Salão Nobre da Faculdade de Direito do Recife, nesta terça-feira (31), às 19h30. Depois da encenação, será realizado um debate com o público.

Serviço
Circuito da Memória
Quando: nesta quarta-feira (1º), às 9h
Onde: saída do Ginásio Pernambucano - Rua da Aurora
Acesso gratuito
Informações e reservas: (81) 98897-1513

*Com informações da assessoria de imprensa.
 

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