Grupo de Teatro João Teimoso realiza circuito por pontos ligados à Ditadura Militar no Recife
Durante o percurso, atores realizam encenações que recriam o período histórico
O Grupo de Teatro João Teimoso anunciou uma nova edição do projeto “Circuito da Memória”, iniciado no ano passado. Será nesta quarta-feira (1º), dia que relembra o golpe militar de 1964, a partir das 9h, com saída do Ginásio Pernambucano, na Rua da Aurora.
A iniciativa propõe um mergulho histórico e sensorial pelos principais pontos da repressão durante a Ditadura Militar no Recife. O público realiza o percurso em um trenzinho, com intervenções cênicas ao longo do trajeto, recriando episódios marcantes do período.
Alguns dos pontos visitados são a Casa da Cultura, que já foi um presídio, e o antigo prédio do Departamento de Ordem Política e Social de Pernambuco (DOPS), órgão de repressão do regime. O encerramento do circuito ocorre na praça do monumento Tortura Nunca Mais.
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A atividade é gratuita, mas as vagas são limitadas à capacidade do trenzinho, que é de 30 pessoas. Por isso, é preciso realizar reserva.
Como parte da programação, o Grupo João Teimoso apresenta um trecho da peça “Retratos de Chumbo - As Rosas que Enfrentaram os Canhões”, no Salão Nobre da Faculdade de Direito do Recife, nesta terça-feira (31), às 19h30. Depois da encenação, será realizado um debate com o público.
Serviço
Circuito da Memória
Quando: nesta quarta-feira (1º), às 9h
Onde: saída do Ginásio Pernambucano - Rua da Aurora
Acesso gratuito
Informações e reservas: (81) 98897-1513
*Com informações da assessoria de imprensa.