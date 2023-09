A- A+

Teatro Grupo Destramelar apresenta mostra de dança no Teatro do Parque nesta quinta-feira (14); saiba mais "Espelho D'água" promete ser uma experiência imersiva nas tradições populares do Brasil, a partir da vitalidade da água

Nesta quinta-feira (14), o Grupo Destramelar irá apresentar o espetáculo "Espelho D'água" no Teatro do Parque, às 20h. Com direção de Anna Miranda, a mostra de dança é uma celebração da água, sua influência na cultura e suas diferentes manifestações na natureza.

A apresentação contará com a participação de 165 bailarinos, que irão explorar raízes e tradições populares, como frevo, maracatu, afro e baião. A trilha sonora do espetáculo será composta por músicas nacionais, incluindo artistas locais como Sérgio Trindade, Cordel do Fogo Encantado e Alceu Valença, além de nomes consagrados como Marisa Monte, Chico Buarque, Rita Lee, Tim Maia, Gilberto Gil e Roberto Carlos.

Para a diretora do espetáculo, a coreógrafa Anna Miranda, o título veio da vontade de dançar a vida; “Como água é vida, decidimos espelhar a água em seus mais diferentes formatos: límpidas, tranquilas, turvas, violentas, de chuva, de beber, da lama, salgada, doce e ritualística”.

As coreografias são de Anna Miranda, Anna Terra, Carmen Queiroz e Pedro Pernambuco. Todo o figurino e adereços foram produzidos por profissionais pernambucanos. A cenografia é assinada por Pedro Coelho e Henrique Lopes, e a iluminação fica a cargo de Luciana Raposo.

Serviço

Espelho D´água – Grupo de Dança Destramelar

Quinta-feira (14), às 20h

No Teatro do Parque

Informações: 81 9 9660.2772

Veja também

FAMOSOS Renato Aragão perdeu a marca 'Didi'? Entenda o que aconteceu com o registro