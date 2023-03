Grupo Experimental leva intervenção urbana para Medellín, na Colômbia

A- A+

“Pontilhados”, experimento cênico criado no Recife pelo Grupo Experimental, vai atravessar as fronteiras do Brasil. No dia 1º de abril, a companhia pernambucana de dança contemporânea inicia um período de residência artística em Medellín, na Colômbia, com três dias de apresentações ao final.

Antes de sua primeira inserção internacional, o trabalho já passou por Porto Alegre, São Paulo, Salvador e Garanhuns, além do Recife. Unindo dança, tecnologia e poesia, “Pontilhados” é uma intervenção urbana em sítios históricos das cidades que a acolhem.

Incentivada pelo Funcultura, a residência abriu convocatória com mais de 100 inscrições para artistas de Medellín. Os selecionados trabalharão durante uma semana com o Grupo Experimental e, a partir da troca entre eles, partirão para a montagem de uma nova obra.

Mônica Lira, diretora da companhia, já está na Colômbia e fala sobre a experiência por lá: “Eu e Silvia Góes, que assina a dramaturgia, viemos antes da equipe completa de bailarinos e produtores, porque precisávamos imergir no lugar. Conhecer ruas, entender deficiências, mazelas, e também as belezas urbanas, a parte artística do lugar, para criarmos não só nosso roteiro do espetáculo, mas também uma narrativa que una nossas histórias em uma montagem que represente as pontes criadas entre nossas ilhas humanas”.



