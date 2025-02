A- A+

AMEAÇA Grupo Firme cancela show no México após cabeça decapitada ser encontrada e suposta ameaça Mensagem encontrada em Tijuana dizia que a banda vencedora do Grammy Latino seria morta caso se apresentasse no Carnaval de Mazatlán

O Grupo Firme, banda vencedora do Grammy Latino, cancelou sua participação no Carnaval de Mazatlán, no México, após uma cabeça decapitada e um suposto recado ameaçador serem encontrados em Tijuana, cidade na fronteira com os Estados Unidos. A mensagem, atribuída a um cartel, dizia que os músicos seriam mortos caso subissem ao palco do evento, previsto para 1º de março.

A ameaça foi escrita em uma faixa e deixada ao lado da cabeça, que estava sobre uma caixa verde em uma rodovia do bairro La Gloria, em Tijuana. Segundo o jornal El Universal, uma caixa térmica no local também continha restos humanos. As autoridades do estado de Baja California abriram uma investigação sobre o caso, mas não divulgaram mais detalhes.



Mesmo estando a mais de 1.600 km de distância do local do festival, o episódio gerou grande preocupação, levando a gravadora do Grupo Firme, a Music VIP Entertainment, a confirmar o cancelamento da apresentação. “O bem-estar daqueles que nos acompanham nesta jornada – nossa família e nossos fãs – é e sempre será o mais importante. Esperamos nos reencontrar em breve para cantar, celebrar e continuar fazendo história juntos”, afirmou a empresa.

O episódio é mais um caso de supostas ameaças de cartéis contra músicos no México. Em janeiro, autoridades do estado de Sonora ofereceram proteção policial ao cantor Natanael Cano, de 23 anos, e a outros artistas que também foram alvos de intimidações.

