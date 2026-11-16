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Teatro Grupo Galpão abre o Festival Recife do Teatro Nacional com "(Um) Ensaio sobre a cegueira" Espetáculo fica em cartaz nos dias 19, 20 e 21 de novembro, às 19h, no Teatro de Santa Isabel; grupo também oferece oficinas técnicas na programação do festival

O Grupo Galpão se apresenta no Recife nos dias 19, 20 e 21 de novembro, às 19h, com o espetáculo "(Um) Ensaio sobre a cegueira", inspirado no romance de José Saramago. As apresentações acontecem no Teatro de Santa Isabel, como parte da programação do Festival Recife do Teatro Nacional. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados na bilheteria do teatro uma hora antes de cada sessão, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível.

Dirigida por Rodrigo Portella, a montagem tem direção musical de Federico Puppi, transporta para o palco a história de uma cidade tomada por uma epidemia de cegueira, que coloca em questão as relações humanas, a ética e a responsabilidade coletiva. A encenação propõe uma experiência imersiva, com a participação de 14 pessoas da plateia, que compartilham o espaço cênico com os atores.

Mais do que retratar uma sociedade tomada pela cegueira, a montagem atualiza as provocações de Saramago ao abordar questões como o individualismo, a indiferença e a dificuldade de reconhecer o outro. Ao convidar parte da plateia a participar da experiência cênica de olhos vendados, o espetáculo amplia essa reflexão e transforma o público em parte da narrativa.

Reconhecido por importantes premiações do teatro brasileiro, o espetáculo conquistou os prêmios APCA de Melhor Espetáculo, Shell de Melhor Direção e APTR de Melhor Produção e Prêmio Marília Pêra.

Além das apresentações, a programação do Grupo Galpão no Recife inclui duas oficinas e uma palestra com Eduardo Moreira, ator e um dos fundadores da companhia.

Esta temporada é realizada por meio da Lei Rouanet, com patrocínio da Petrobras e da Vale. Onde tem patrocínio, tem Governo do Brasil.

Oficinas

Além das apresentações, a passagem do Grupo Galpão por Recife prevê duas oficinas. Nesta terça (17), das 9 às 13h, no Teatro de Santa Isabel "Tecnologia da cena” com a produtora executiva do Grupo Galpão, Beatriz Radicchi e o coordenador técnico e Técnico de Luz do Grupo Galpão, Rodrigo Marçal.



Na quarta (18), é a vez da oficina "Processo de criação", com o ator Eduardo Moreira, das 14h às 18h, no palco do Teatro Barreto Júnior.

Ambas as oficinas é para maiores de 18 anos e as inscrições gratuitas através do Sympla.

Outra ação formativa será a palestra “A Eterna e Constante Invenção de um Coletivo de Teatro”, ministrada por Eduardo Moreira, ator e fundador do Grupo Galpão. Voltada para estudantes e professores da rede pública de ensino, a atividade propõe um diálogo sobre a criação, a trajetória, os princípios norteadores e os processos criativos da companhia ao longo de seus 44 anos de existência.



A palestra busca compartilhar, com a generosidade e a abertura que marcam a história do Grupo Galpão, as experiências e os caminhos da criação coletiva, revelando como os processos artísticos se desenvolvem a partir da pulsão criativa do grupo. A palestra acontece no dia 19 de novembro de 2026 das 10h às 12h, no Cinema UFPE, localizado na Av. dos Reitores, Cidade Universitária. A participação é gratuita, mediante inscrição prévia pela plataforma Sympla. Essa palestra é viabilizada por meio da Lei Rouanet.



Grupo Galpão

O Grupo Galpão, de Belo Horizonte (MG), é uma das companhias teatrais mais conhecidas do Brasil, tanto por seus quase 45 anos de atividade contínua quanto por sua pesquisa de linguagem.

Criado por cinco atores, em 1982, a partir do espetáculo “A alma boa de Setsuan”, montagem conduzida por diretores do “Teatro Livre de Munique”, da Alemanha, o Galpão se valeu dessa rica experiência para se lançar numa proposta de construção de um teatro de grupo, com raízes ligadas à tradição do teatro popular e de rua.

Fazem parte do Galpão, Antonio Edson, Arildo de Barros, Beto Franco, Chico Pelúcio, Eduardo Moreira, Fernanda Vianna, Inês Peixoto, Júlio Maciel, Lydia Del Picchia, Paulo André, Simone Ordones e Teuda Bara (In Memoriam).

Ao montar espetáculos com diferentes diretores convidados – como Gabriel Villela, Cacá Carvalho, Paulo José, Yara de Novaes, Marcio Abreu, Rodrigo Portella, além dos próprios integrantes, que também dirigem espetáculos do Grupo –, o Galpão desenvolve um teatro que alia rigor e investigação de linguagens, com um repertório com grande poder de comunicação com o público.

Seus trabalhos dialogam com o popular e o erudito, a tradição e a contemporaneidade, o teatro de rua e o palco, o universal e o regional brasileiro.

SERVIÇO:

"(Um) Ensaio sobre a cegueira"

Quando: 19, 20, 21 de novembro de 2026, às 19h.

Onde: Teatro de Santa Isabel

Ingressos gratuitos que poderão ser retirados na bilheteria do Teatro, sempre 1h antes de começar o espetáculo. Retirada de ingressos mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.

Classificação: 16 anos

Duração: 140 minutos

Gênero: Drama



Oficina "Tecnologia da cena”

Quando: 17 de novembro, das 9h às 13h

Sala de documentação do Teatro de Santa Isabel

Praça da República, s/n - Santo Antônio

Inscrições gratuitas através do Sympla.

Classificação: 18 anos.Oficina “Processo de criação"

Quando: 18 de novembro, das 14h às 18h

Onde: Palco do Teatro Barreto Júnior - Rua Estudante Jeremias Bastos, s/n – Pina

Inscrições gratuitas através do Sympla.

Classificação: 18 anos.



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