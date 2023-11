A- A+

TEATRO Grupo Galpão, de Minas Gerais, promove oficinas gratuitas no Recife; saiba como fazer inscrições Atividades formativas ocorrem nas quarta (15) e na quinta-feira (16), no Teatro Hermilo Borba Filho

O Grupo Galpão, renomada companhia teatral mineira, é uma das atrações do 22º Festival Recife do Teatro Nacional. Além de apresentar dois espetáculos, o grupo vai ministrar duas oficinas, nesta quarta-feira (15) e quinta-feira (16), ambas no Teatro Hermilo Borba Filho.

A oficina “O Ator e o Trabalho em Grupo”, com Júlio Maciel, descortina as práticas de trabalho e experiências de criação desenvolvidas pelo Galpão ao longo de 40 anos de trabalho, propondo exercícios em grupo e exposição de alguns encontros com diretores. A vivência ocorre nesta quarta-feira, das 9h às 13h.

Já Gilma Oliveira, coordenadora de produção da companhia, comanda a oficina “Produção e Gestão de Grupos”, na quinta-feira, das 14h às 18h. O objetivo é compartilhar informações sobre produção e gestão de grupos, realização de montagens de espetáculos e turnês, a partir da exposição de experiências com o Galpão.



As atividades formativas são oferecidas pelo Programa Petrobras Cultural. Cada um das oficinas conta com 30 vagas disponíveis, que serão preenchidas por ordem de inscrição. As matrículas estão abertas e podem ser feitas pelo Sympla.

Veja também

Recife Fenearte abre inscrições para artesãos e expositores que desejam participar da edição 2024