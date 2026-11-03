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HEMISFÉRIO SOL Grupo Grial promove oficina gratuita de projetos culturais em cidades pernambucanas Ações de formação passam por Paulista, Camaragibe e Tracunhaém, e serão ministradas por Maria Paula Costa Rêgo

Maria Paula Costa Rêgo conduz a oficina "Construindo Sonhos", formação gratuita do Grupo Grial de Dança com início neste sábado (7) em Paulista, Região Metropolitana do Recife.



Outras duas cidades recebem a atividade, Camaragibe, também na RMR e Tracunhaém, Mata Norte pernambucana.

As inscrições podem ser feitas pelo formulário disponível no link da bio do Instagram @grupogrialdedanca; a produção confirmará a participação.



Artistas, produtores culturais e outras pessoas interessadas com mais de 18 anos podem participar das aulas - que terão oito horas de duração em um único dia.



A ideia é propor ferramentas para transformar ideias artísticas em projetos possíveis de realizar.







HEMISFÉRIO SOL

A oficina integra o "Hemisfério Sol – Manutenção Grupo Grial", projeto patrocinado pela Petrobras por meio do Programa Petrobras Cultural e viabilizado pela Lei Rouanet.



Selecionada na chamada Ícones da Cultura Brasileira, a iniciativa celebra os 30 anos da companhia e reúne circulação de espetáculos, formação artística, ações comunitárias e a criação de um novo espetáculo.

A programação do projeto inclui, ainda, atividades de artesanato e criação em dança com crianças no Recife, além da circulação de espetáculos por cidades pernambucanas. As atividades contarão com intérprete de Libras.



O ciclo termina com a estreia de Hemisfério Sol, prevista para abril de 2027, no Recife.

Em Paulista

Presencial, a formação começa em Paulista, precisamente no Clube da Caixa (APCEF/PE).



De lá, a atividade segue para Camaragibe, na Escola Municipal José Collier, e chega a Tracunhaém em 21 de novembro, na Escola Maria Clemilda, encerrando o ciclo das cidades.



O projeto deve passar também por todo o País, em encontros on-line nos dias 28 de novembro e 1º de dezembro com vagas abertas a quaisquer interessados



Cada turma terá até 40 participantes. Do total de vagas, 55% são reservadas a artistas negros e indígenas e a pessoas com formação em grupos afro e de dança popular.

“Queremos contribuir para a formação de artistas e produtores culturais, compartilhando ferramentas para que possam desenvolver suas ideias e realizar seus projetos.



Ao aproximar dança, artesanato e produção cultural, criamos oportunidades para que mais pessoas participem da vida cultural e encontrem caminhos para dar continuidade ao seu trabalho”, afirma Maria Paula Costa Rêgo, à frente da oficina.

SERVIÇO

Oficina "Construindo Sonhos", com Maria Paula Costa Rêgo

Quando: a partir deste sábado (7)

Onde: Paulista - Clube da Caixa (APCEF/PE), 7 de novembro // Camaragibe, na Escola Municipal José Collier, 14 de novembro // Tracunhaém, na Escola Maria Clemilda, 21 de novembro

Gratuita

Informações e inscrições: @grupogrialdedanca

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