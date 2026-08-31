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AGENDA CULTURAL Grupo Grial de Dança inicia comemorações de 30 anos com projeto inspirado na obra de Ariano Suassuna "Hemisfério Sol - Manutenção Grupo Grial" reúne espetáculos, oficinas e ações formativas em cidades de Pernambuco entre setembro de 2026 e abril de 2027

O Grupo Grial de Dança começa em setembro de 2026 as comemorações dos seus 30 anos, que serão completados em 2027. O período também marca o centenário de nascimento de Ariano Suassuna, cofundador do grupo ao lado da bailarina e coreógrafa Maria Paula Costa Rêgo, em 1997.



A relação entre as duas datas vai além da coincidência. A obra de Ariano é uma das bases da linguagem desenvolvida pelo Grial ao longo de três décadas, que aproxima a dança contemporânea da cultura popular.

A iniciativa reúne circulação de espetáculos, atividades de formação e ações educativas no Recife e em municípios da Região Metropolitana, Zona da Mata e Agreste.

“É muito bonito iniciar as comemorações dos 30 anos do Grial exatamente no ano do centenário de Ariano — um projeto que reúne circulação, formação e uma criação inédita, celebrando nossa trajetória sem deixar de olhar para frente”, afirma Maria Paula Costa Rêgo, cofundadora e diretora do grupo.

Ariano em cena

A relação com o escritor aparece diretamente em “Uma Mulher Vestida de Sol”, espetáculo que o Grial apresenta em setembro. De acordo com informações da assessoria de imprensa, a montagem parte de uma adaptação feita por Ariano Suassuna de um cordel de João Martins de Athayde.

A história se aproxima de “Romeu e Julieta” ao acompanhar um amor atravessado por disputas de terra, honra e violência entre duas famílias.

O espetáculo foi encenado pelo Grial pela primeira vez em 2002 e ganhou uma nova versão em 2024, quando Maria Paula Costa Rêgo revisitou o texto de Ariano com foco na aridez do cenário da trama. Emerson Dias, Aldene Nascimento, Bruna Alves e Miguel Marinho estão em cena.

Durante setembro, a montagem passa por Paulista, Camaragibe, Tracunhaém e Condado, com duas apresentações em cada cidade. A programação também inclui oficinas e articulação com escolas e secretarias municipais.

Repertório e formação

Em dezembro, o grupo apresenta “Cordel em Azul”, espetáculo com oito artistas em cena que nasce da pesquisa do Grial sobre o brincador popular e a relação entre improviso e criação contemporânea.

As apresentações acontecem em Condado, Bezerros, Recife e Olinda e também contam com ações formativas e recursos de acessibilidade, com Libras ou audiodescrição, de acordo com a cidade.

O projeto também mantém duas atividades de formação continuada no Salão Paroquial do Poço da Panela, no Recife. A Oficina Colorida acontece aos sábados, enquanto o Ateliê La Ursa funciona às segundas, quartas e sextas.

A programação inclui ainda duas edições da Feirinha La Ursa, marcadas para 29 de novembro de 2026 e 24 de janeiro de 2027, com foco na economia criativa.

Nova montagem em abril

O encerramento do projeto acontece em abril de 2027, com a estreia de “Hemisfério Sol”, espetáculo que dá nome à iniciativa.

A montagem reúne 12 artistas em cena: oito intérpretes e quatro alpinistas, que escalam e dançam sobre uma tela vertical, criando também um plano aéreo para a apresentação.

A temporada será realizada no Recife, de 8 a 25 de abril de 2027, com tradução em Libras projetada ao vivo.

Confira a programação completa

Oficina Colorida

Setembro de 2026 a março de 2027 — Recife

Ateliê La Ursa

Setembro de 2026 a fevereiro de 2027 — Recife

Uma Mulher Vestida de Sol

5 e 6 de setembro de 2026, às 18h — Parque Aurora, Paulista

12 de setembro de 2026, às 18h — Praça Coimbral, Camaragibe

13 de setembro de 2026, às 18h — Praça Amazonas, Camaragibe

19 de setembro de 2026, às 20h — Praça Costa Azevedo, Tracunhaém

20 de setembro de 2026, às 18h — Praça Costa Azevedo, Tracunhaém

26 e 27 de setembro de 2026, às 18h — Praça São Cristóvão, Condado

Feirinha La Ursa

29 de novembro de 2026 - Recife

24 de janeiro de 2027 - Recife

Cordel em Azul

Dezembro de 2026 - Condado, Bezerros, Recife e Olinda

Hemisfério Sol

8 a 25 de abril de 2027 - Recife

O grupo realiza o projeto “Hemisfério Sol – Manutenção Grupo Grial”, selecionado na chamada “Ícones da Cultura Brasileira”, do Programa Petrobras Cultural, e viabilizado pela Lei Rouanet (Pronac 254078).

SERVIÇO

Grupo Grial de Dança - 30 anos

Quando: a partir deste sábado (5) até 25 de abril de 2027

Onde: Recife | Parque Aurora, Paulista | Praça Coimbral, Camaragibe | Praça Amazonas, Camaragibe | Praça Costa Azevedo, Tracunhaém | Praça São Cristóvão, Condado | Condado, Bezerros, Recife e Olinda

Informações: @grupogrialdedanca

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