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DANÇA

Espetáculo "Uma Mulher Vestida de Sol" abre temporada dos 30 anos do Grupo Grial

Gratuita, montagem será exibida na Praça Maria Amazonas, em Camaragibe, neste sábado (12) e domingo (13)

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Espetáculo "Uma Mulher Vestida de Sol", que será apresentado em Camaragibe, abre as celebrações dos 30 anos do GrialEspetáculo "Uma Mulher Vestida de Sol", que será apresentado em Camaragibe, abre as celebrações dos 30 anos do Grial - Foto: Eric Gomes/Divulgação

As celebrações das três décadas do Grupo Grial de Dança terão 'start' neste fim de semana, sábado (12) e domingo (13), com apresentação do espetáculo "Uma Mulher Vestida de Sol", na Praça Maria Amazonas, Camaragibe, Região Metropolitana do Recife - com apoio da Prefeitura da cidade através da Fundação de Cultura.

Gratuito, o espetáculo integra o projeto "Hemisfério Sol - Manutenção Grupo Grial", patrocínio do Programa Petrobras Cultural - Ícone da Cultura Brasileira (viabilizado pela Lei Rouanet), que segue  até abril de 2027 com uma série de ações comemorativas à marca de 30 anos de vivências.

 

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ARIANO, UM DOS FUNDADORES
Os 30 anos do Grupo Grial, criado em 1997, coincide com outra data celebrativa ao calendário cultural de Pernambuco e do País: o centenário de Ariano Suassuna (1927-2014), um dos fundadores do grupo junto a Maria Paula Costa Rêgo.

Em diálogo com a cultura popular, o Grupo Grial construiu ao longo das três décadas, identidade própria e trajetória permeada pela pesquisa pela dança brasileira.

O ESPETÁCULO
"Uma Mulher Vestida de Sol" tem inspiração na primeira peça de teatro escrito por Ariano.

O espetáculo integra o repertório do Grial há pelo menos 20 anos e em 2024 ganhou uma nova montagem e passou a fazer parte da circulação celebrativa do grupo.

 

Gratuito, espetáculo será apresentado neste fim de semana em Camaragibe | Crédito: Eric Gomes/Divulgação
 

Oficinas, ações de formação e outras atividades, além de espetáculos, perfazem também a circulação do Grupo dentro do projeto "Hemisfério Sol".

SERVIÇO
Espetáculo "Uma Mulher Vestida de Sol", do Grupo Grial de Dança
Quando: Sábado (12) e Domingo (13),n às 18h
Onde: Praça Maria Amazonas, em Camaragibe
Acesso gratuito
Informações: @grupogrialdedanca

 

 

 

 


 

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