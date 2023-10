A- A+

Música Grupo indígena Sabuká Kariri-Xocó exalta a ancestralidade em seu primeiro EP Intitulado Sabedoria ancestral (Subatekié Xatoken na língua Dzubukuá), projeto é um lançamento do selo Aláfia Cultural, em parceria com a YB Music

Dedicado à força da natureza e à matriarca da família Sabuká, Suinara, o grupo indígena Sabuká Kariri-Xocó lança, nesta sexta-feira ( 27), em todas as plataformas digitais, o seu primeiro EP, intitulado Sabedoria ancestral (Subatekié Xatoken). O projeto independente é um lançamento do selo Aláfia Cultural, em parceria com a YB Music. Com 6 faixas, o trabalho foi produzido com o apoio da ONG Casa de Mar e do Estúdio Parede.

O EP leva o nome em português e em Dzubukuá, língua originária do grupo, além de contar com as duas línguas em todas as faixas do projeto. Gravado na Aldeia, localizada em Porto Real do Colégio, na fronteira entre os estados de Sergipe e Alagoas, e em São Paulo, Sabedoria Ancestral conta com a direção musical de Yuri Queiroga e o Cacique Pajé Pawanã Crody, direção geral do projeto e produção executiva da multiartista sergipana Héloa.



De acordo com o pajé e liderança do grupo Sabuká Kariri-Xocó, Pawanã Crody, realizar a gravação em dois espaços distintos é uma forma de reverenciar não somente a Mãe Natureza, mas o uso da tecnologia a favor dos povos originários e em prol da produção de projetos como esse, que levará a sabedoria ancestral e os cantos sagrados de um povo que luta pela preservação do rio Opará, mais conhecido como São Francisco, ao Brasil e ao mundo.

“Quero ressaltar a importância da experiência que vivemos com a gravação do EP, que teve início na Aldeia, dentro da mata, e seguiu para a selva de pedras, São Paulo. Levamos a tecnologia para a mata mostrando que é possível e sempre há um jeito de unificar a sabedoria ancestral à tecnologia para que nasçam grandes frutos. Eu não imaginava que poderíamos gravar um disco fora de estúdio, e conseguimos fazer dessa forma, tanto em nosso território como no estúdio e o resultado foi emocionante”, celebrou o pajé.

Ouça:



Aláfia Cultural

O lançamento do EP Sabedoria Ancestral (Subatekié Xatoken), também celebra o primeiro lançamento do selo Aláfia Cultural, dos artistas independentes Héloa e Yuri Queiroga, que se uniram para pensar o selo como uma ferramenta para também possibilitar gravações em territórios sagrados, de grupos tradicionais, e esse trabalho marcando o início dessa trajetória.

“Nós fizemos a primeira parte na aldeia, buscando captar não somente as vozes e o som dos instrumentos, mas gravando também os sons da natureza. No estúdio, eu sugeri que a gravação fosse feita sem fones de ouvidos para que eles ficassem muito à vontade. Para mim, a melhor interpretação de qualquer artista é quando ele se sente à vontade e eu sabia que eles ficariam mais à vontade para cantar e dançar, pois o canto deles é um canto corporal, que envolve toda uma performance corporal, que soma muito à interpretação do disco”, pontuou Yuri.

O EP foi lançado pelo selo Aláfia Cultural, do produtor musical pernambucano Yuri Queiroga e da cantora sergipana Héloa | Foto: Nadja Kouchi

Para a multiartista sergipana Héloa, participar da produção e direção do EP junto à família Sabuká Kariri-Xocó é uma forma de reverenciar a sua ancestralidade indígena e a relação de cerca de 16 anos com a aldeia, construída a partir do contato com a educação, com a arte e com experiências e vivências na aldeia.

“Esse trabalho vem a partir de um desejo da comunidade, do grupo Sabuká, de ter os seus próprios registros, uma vez que eles fazem trabalhos voltados para a educação, sempre presentes na cidade de Aracaju, nas escolas, que foi onde a gente se conheceu. Então, essa é uma forma de retribuição e agradecimento meu, com a catalogação dessa memória ancestral através dos cânticos sagrados, para que todo mundo possa conhecer e se encantar com a força dos nossos povos originários”, afirmou Héloa.

