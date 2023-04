A- A+

Artes cênicas Grupo João Teimoso comanda programação dupla, nesta sexta-feira (28), no Teatro do Parque Companhia teatral realiza mais uma edição do "Sarau das Artes" e encena o espetáculo "Retratos de Chumbo"

O Grupo João Teimoso ocupa o Teatro do Parque, nesta sexta-feira (28), em dose dupla. Além de subir ao palco com o espetáculo “Retratos de Chumbo”, a companhia teatral realiza um sarau no jardim no equipamento cultural.

Neste mês, o João Teimoso celebra 22 anos de fundação. A comemoração no Teatro do Parque tem um significado especial para o grupo, já que seus membros lutaram durante dez anos por sua reforma e reabertura.

A nova edição do projeto “Sarau das Artes” está prevista para começar às 15h, com entrada gratuita. O evento, que existe há quase 14 anos, já promoveu mais de 4.200 apresentações artísticas, passando por lugares como Teatro Apolo, Centro Cultural Correios e Torre Mallakoff.



Após o sarau, às 20h, o grupo volta a encenar a peça “Retratos de Chumbo: As Rosas que Enfrentaram os Canhões". O espetáculo, que é fruto de pesquisa e entrevistas, narra a luta de mulheres contra a ditadura militar no Brasil. Os ingressos para a sessão custam R$ 20.

