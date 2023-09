A- A+

Pagode Grupo Menos é Mais traz projeto 'Churrasquinho' pela primeira vez ao Recife Com direito a palco 360º e mais de 5h de muitos hits, a apresentação acontecerá no Parador

Os fãs de pagode já podem comemorar: no dia 04 de novembro, Recife receberá, pela primeira vez, o projeto que consagrou o grupo Menos é Mais como um dos maiores nomes do pagode do mundo, a turnê “Churrasquinho”. Com direito a palco 360º e mais de 5h de muitos hits, a apresentação acontecerá no Parador, no Bairro do Recife.

Com mais de 1 bilhão de visualizações no YouTube e após alcançarem um feito histórico para o pagode – “Lapada Dela” chegar ao TOP 3 entre músicas mais ouvidas do país –, o projeto vem arrastando multidões pelo Brasil e chega à capital pernambucana mantendo a essência dos álbuns, “Churrasquinho” e “Churrasquinho 2”, com diversos elementos que remetem à raiz do ‘churrasquinho na laje’ e onde tudo começou para o Menos é Mais.

Com um cenário colorido e uma estrutura digna dos fãs que os acompanham por todo o Brasil, o grupo pretende proporcionar ao público uma experiência única, enquanto cantam os maiores sucessos do pagode, como uma verdadeira roda de samba. Os ingressos começam a ser vendidos a partir desta quinta-feira (21).

