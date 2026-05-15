Grupo O Poste estreia, em aldeia Fulni-ô, peça teatral que conecta línguas originárias
Espetáculo "Longussu Xenupre Dudu Yatílhade" também terá apresentações no Espaço O Poste, no Recife
O grupo teatral O Poste Soluções Luminosas apresenta seu novo espetáculo: “Longussu Xenupre Dudu Yatílhade”. A estreia ocorre neste sábado (16), às 19h, na aldeia Fulni-ô em Águas Belas, no Agreste de Pernambuco, com acesso gratuito.
Após o lançamento, a peça ganha temporada de quatro sessões no Espaço O Poste, no Recife. As apresentações ocorrem nos dias 22, 23, 29 e 30 de maio, sempre às 19h.
“Longussu Xenupre Dudu Yatílhade” significa “A nova força indígena preta da nossa terra (Nordeste)”. O título resulta da junção de quatro línguas: Yorubá (africana), Brobó/Karaxuanassu (indígena), Umbundo (africana) e Yaathê (indígena).
Leia também
• Espetáculos infantis sobem ao palco do Teatro de Santa Isabel neste fim de semana
• Espetáculo "Se eu fosse Malcolm?!" tem temporada de apresentações gratuitas no Recife
• Adrien Brody estreia peça sobre ex-detento que, mesmo inocente, passou 21 anos no corredor da morte
Para o processo de criação, foram realizadas consultorias e vivências com povos Fulni-ô e Marataro Kaeté, além de uma assessoria nos idiomas referenciados pela obra. Segundo a equipe de comunicação da montagem, a proposta é aproximar da cena as línguas faladas pelos povos originários.
O elenco é formado por Agrinez, Naná Sodré e Samuel Santos, que também assinam a dramaturgia. Samuel assume a direção e a cenografia, enquanto Agrinez está à frente da criação do figurino. A peça conta com financiamento do Funcultura, do Governo de Pernambuco.
Serviço:
Espetáculo “Longussu Xenupre Dudu Yatílhade”
Quando: 22, 23, 29 e 30 de maio, às 19h
Onde: Espaço O Poste - Rua do Riachuelo, nº 641, Boa Vista, Recife
Ingressos por R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30
Informações: @oposteoficial (Instagram)