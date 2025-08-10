A- A+

Turnê Grupo pop Now United anuncia 6 shows no Brasil em novembro; ingressos já estão a venda Os ingressos para os shows comerçaram a ser vendidos na terça-feira, 5

O grupo pop Now United, formado por integrantes de diferentes países, fará seis apresentações no Brasil no mês de novembro. Os ingressos para os shows comerçaram a ser vendidos na terça-feira, 5.

Produzido pelo empresário britânico Simon Fuller, o grupo, formado em 2017, trará ao País a turnê Now or Never Tour, que marca a reunião de antigos integrantes da banda - 14 já confirmados, incluindo rostos conhecidos da formação original do Now United, como Sabina, Krystian, Hina, Sina, Shivani, Sofya e Bailey. Eles estarão acompanhados por novos membros do grupos, Nour (Líbano), Savannah (Austrália), Desirée (Brasil), Rachel (Indonésia) e Jayna (Filipinas).

Entre os sucessos que o grupo emplacou nos últimos anos estão Summer In The City, Beautiful Life, Come Together e Baila. O grupo esteve no Brasil anteriormente em 2018 e 2023.

O primeiro show da Now or Never Tour no Brasil será em Porto Alegre, no dia 11 de novembro. Depois, a turnês segue por Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife.

Veja datas e locais das apresentações do Now United no Brasil:

Porto Alegre

11 de Novembro, 20:30

Auditório Araújo Vianna - Parque Farroupilha, 685, Farroupilha

R$ 600/R$ 1.200

Curitiba

12 de Novembro 20:30

Teatro Positivo - R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5,300, Campo Comprido

R$ 575/R$ 1.104

São Paulo

15 de Novembro, 20:30

Vibra São Paulo - Avenida das Nações Unidas, 17.955, Santo Amaro

R$ 760

Rio de Janeiro

19 de Novembro, 20:30

Vivo Rio - Av. Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo

R$ 700/R$ 1.300

Belo Horizonte

Dia 20 de Novembro, 20:30

BeFly Hall - Av. Nossa Sra. do Carmo, 230, Savassi

R$ 700/R$ 1.000

Recife

Dia 25 de Novembro, 20:30

Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/nº. Salgadinho, Olinda

R$ 500/R$ 4.000

