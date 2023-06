A- A+

PROTESTOS Grupo que jogou sopa em quadro de Van Gogh interrompe ópera no festival Glyndebourne, na Inglaterra Just Stop Oil pede que o governo britânico interrompa novos projetos de extração de petróleo e gás

Um protesto promovido pelo movimento "Just Stop Oil" interrompeu uma apresentação durante o festival de ópera de Glyndebourne, em East Sussex, condado ao Sudeste do Reino Unido, na última quinta-feira (15). Manifestantes soltaram canhões de confete e tocaram buzinas durante a ópera "Dialogues of the Carmelites", de Francis Jean Marcel Poulenc.

Por conta da interrupção, que ocorreu por volta das 17h30, a ópera sofreu um atraso de cerca de 20 minutos. Segundo a organização do evento, o palco foi rapidamente evacuado e os três manifestantes foram conduzidos "pacificamente" para fora do teatro. Nas redes sociais do Just Stop Oil, há um trecho da manifestação. Assista:

À BBC, um porta-voz do festival disse que a polícia foi avisada do incidente, mas nenhuma prisão foi feita. "Lamentamos muito a todos cuja visita a Glyndebourne foi afetada pela ação de protesto de hoje”, disse o porta-voz. "Nossa maior prioridade era a segurança de todos no local e gostaríamos de agradecer a nossa equipe e artistas, cuja resposta calma e profissional manteve todos seguros e com o mínimo de interrupções", completou

O Just Stop Oil quer o governo britânico interrompa novos projetos de extração de petróleo e gás, suspendendo novas licenças e consentimentos de exploração dos combustíveis fósseis no país. É o mesmo grupo que jogou sopa de tomate no quadro "Girassóis", de Van Gogh, e torta de chocolate na estátua de cera do Rei Charles III.

