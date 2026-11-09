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GRUPO PERCUSSIVO Quebra Baque celebra duas décadas com oficinas gratuitas de percussão em Olinda e Goiana Grupo pernambucano faz ação em Olinda, nesta quinta (12), e também em Goiana, no sábado (14), incluindo cortejo pelas ruas das cidades

A sonoridade do Quebra Baque - grupo percussivo pernambucano que celebra duas décadas de existência - vai movimentar Olinda nesta quinta-feira (12), com a "Oficina de Instrumentos Percussivos com Material Reciclável".



A ação, integrante do projeto “Quebra Baque – 20 Anos Pelos Trilhos da Vale”, é gratuita, tem duração de três horas, vai contar com intérprete de Libras e culmina com um cortejo aberto ao público.



Interessados podem realizar inscrição neste link. As aulas acontecem na Casa Estação da Luz, das 14h às 17h.



EM GOIANA

No sábado (14), é a vez de Goiana, Mata Norte pernambucana, receber a oficina, também das 14h às 17h, no Sesc Ler, centro do município.



A ação faz parte do Festival Brincantes pelas ruas da Mata Norte.









Tal qual acontece para as aulas em Olinda, as inscrições são gratuitas e podem ser feitas neste link. Ao final, também haverá cortejo com o grupo pelas ruas da cidade.

A AÇÃO

Em 2024, o projeto "Quebra Baque" passou pelas cidades de São Luís (MA) e por Parauapebas, Marabá e Belém (PA).



Realizado pela Atos Produções Artísticas, o projeto tem apoio do Sesc e da Vale via Lei Federal de Incentivo à Cultura.



Nos dois municípios pernambucanos, a ação tem como público-alvo adolescentes e jovens com idade entre 12 e 20 anos interessados em musicalização e membros de grupos de percussão.

A ideia é apresentar aos participantes possibilidades de construção de instrumentos percussivos com material descartado valorizando, assim, a transformação do que era considerado lixo em objetos musicais.



Todo o material será fornecido pelo projeto.

O QUEBRA BAQUE

Em atividade ininterrupta desde 2003, criado pelo músico, escritor e pesquisador Tarcísio Resende - autor de “Batuque Book Maracatu”, “Batuque Book Caboclinho” e “Batuque Book Forró” - o Grupo de Percussão Maracatu Quebra Baque foi pensando com o intuito de promover a cultura e a inclusão social por meio da música.



No decorrer da trajetória, o grupo já recebeu mais de 900 pessoas que, de forma ativa, aprendeu sobre ritmos tradicionais afro-brasileiros.

Do Maracatu ao Coco de Roda, passando ainda pelo Caboclinho, Xaxado e Ciranda, o Quebra Baque leva os ritmos, inclusive, para fora do país, a exemplo da França e da Áustria.

Os ensaios do grupo acontecem sempre no segundo semestre do ano aos sábados, no Bairro do Recife.

SERVIÇO/PROGRAMAÇÃO



Quinta-feira, 12 de novembro, das 14h às 17h

Onde: Olinda (Casa Estação da Luz) - Rua Prudente de Morais, 313, Carmo



Sábado, 14 de novembro, das 14h às 17h

Onde: Goiana (Sesc Ler) - Rua Josias de Albuquerque, s/n, Centro



Inscrições gratuitas neste link

Informações: @quebrabaque

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