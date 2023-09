A- A+

música Grupo Regional Capixaba traz ao Recife show com músicas do violinista Elias Belmiro Apresentação será no Conservatório Pernambucano de Música, nesta terça-feira (26), às 20h

O Grupo Regional Capixaba leva para o Conservatório Pernambucano de Música um show com músicas do álbum “Reencontro”, do renomado violonista e compositor Elias Belmiro. A apresentação será nesta terça-feira (26), às 20h, com entrada gratuita.

O grupo é composto por Marcelo Coelho (Saxofone), Fábio do Carmo (Violão sete cordas) e Luccas Martins (Pandeiro), que também assina a produção musical do show. Além deles, também sobe ao palco o músico paraibano Jader Finamore, no cavaquinho, em participação especial.

No repertório, o grupo também apresenta outras músicas de choro e algumas de Villa Lobos para violão solo. O compositor é uma grande influência na carreira de Elias Belmiro, que se tornou reconhecido mundialmente executando peças de sua autoria.



Elias é natural de Vitória, no Espírito Santo, e é um dos grandes nomes do violão brasileiro. Já se apresentou como solista no Brasil e na Europa, mas precisou se afastar da música por quase dez anos em função do alcoolismo.

Em processo de recuperação desde 2021, o artista gravou o disco “Reencontro”, com faixas inéditas. Após o programa “Fantástico”, da TV Globo, exibir uma matéria sobre a luta do artista, seus amigos e admiradores se mobilizaram para ajudar no seu retorno à carreira artística.

O show no Recife integra o projeto contemplado pelo edital Seleção de Projetos de Circulação de Espetáculos Musicais, da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo.

