Grupo São Gens apresenta espetáculo em São Paulo pelo Paco Giratório

O Grupo São Gens retorna a São Paulo dentro da programação do Festival Palco Giratório. A companhia pernambucana encena o espetáculo “Narrativas Encontradas Numa Garrafa Pet na Beira da Maré”, nesta sexta-feira (11) e no sábado (12), no Sesc Belenzinho.

A peça teatral discute o espaço urbano do Recife e sua relação com as margens, discutindo os problemas inerentes ao fluxo contínuo de uma favela. Sua dramaturgia aborda o universo do mangue e das palafitas, inspirada na vivência do ator e dramaturgo Anderson Leite na comunidade ribeirinha da Ponte do Pina.



O espetáculo estreou em 2021 e já passou por diversas cidades. Através do Palco Giratório 2023, a montagem vai percorrer Recife, Petrolina, Porto Alegre, Teresina, São Paulo, Fortaleza, Maceió, Caicó, Salvador e Feira de Santana.

