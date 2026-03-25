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TEATRO

Grupo São Gens de Teatro realiza circulação com espetáculo sobre realidade das periferias do Recife

"Narrativas Encontradas Numa Garrafa Pet na Beira da Maré" será apresentado em escolas, teatros e museus

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Grupo São Gens de Teatro circulará por PernambucoGrupo São Gens de Teatro circulará por Pernambuco - Foto: Vinícius Elzério/Divulgação

O Grupo São Gens de Teatro inicia, nesta sexta-feira (27), nova circulação de “Narrativas Encontradas Numa Garrafa Pet na Beira da Maré”. O espetáculo será apresentado gratuitamente em escolas, museus, teatros e outros espaços em Pernambuco.

A companhia teatral passará por cidades da Região Metropolitana, Zona da Mata, Agreste e Sertão do estado. A agenda, que segue até o dia 12 de abril, começa pelo EREM Professor Lisboa, em Caruaru.

Um dos focos da circulação é a encenação dentro das salas de aula da Educação de Jovens e Adultos (EJA) nas escolas públicas. O encerramento será no Cine Teatro Marco Camarotti, em Paudalho.

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“Narrativas Encontradas Numa Garrafa Pet na Beira da Maré” foi escrita a partir da vivência do dramaturgo Anderson Leite na comunidade da Ponte do Pina. A montagem coloca em evidência o espaço urbano do Recife e sua relação com as margens, discutindo os problemas inerentes ao fluxo contínuo de uma favela, suas poeticidades e mazelas.

Além da dramaturgia, Anderson Leite assina a direção do espetáculo. No elenco, estão Fagner Fênix, André Lourenço, Israel Alves, Hblynda Morais e Monique Sampaio.

Confira o roteiro da circulação:

27/03 (Sexta): Caruaru
Local: EREM Professor Lisboa – Bairro Jardim Boa Vista

28/03 (Sábado): Garanhuns
Local: EREM Francisco Madeiros – Bairro Magano

29/03 (Domingo): Serra Talhada
Local: Museu do Cangaço – Bairro São Cristóvão

30/03 (Segunda): Jaboatão dos Guararapes
Local: EREM Bernardo Vieira, EREM Rodolfo Aureliano e EREM Frei Jaboatão - Centro

10/04 (Sexta): Vitória de Santo Antão
Local: EREM Madre Lucila Magalhães – Bairro Redenção

11/04 (Sábado): Carpina
Local: Auditório da Prefeitura de Carpina – Centro

12/04 (Domingo): Paudalho
Local: Cine Teatro Marco Camarotti – Centro


*Com informações da assessoria de imprença.

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