Grupo Teatro do Amanhã lança formação para crianças e adolescentes

A- A+

O grupo pernambucano Teatro do Amanhã abrirá, no mês de abril, uma nova turma da escola de formação Desvendando o Teatro, só que com uma novidade: o curso será voltado, pela primeira vez, para crianças e adolescentes. As aulas começam já em abril e seguirão até outubro deste ano. As inscrições estão abertas e são feitas por meio de um formulário online.

O projeto Desvendando o Teatro está celebrando, neste 2024, dois anos de existência, já tendo capacitado mais de 10 turmas e mais de 100 alunos (adultos) em artes cênicas. Atendendo a pedidos de pais e responsáveis, será lançada a turma mista, voltada para crianças e adolescentes.

Metodologia

O propósito do Desvendando o Teatro é introduzir as crianças no universo teatral, trabalhando no desenvolvimento de habilidades de expressão verbal e corporal e da criatividade, por meio da prática de jogos cênicos e de improviso. A turma será voltada para crianças a partir de 6 anos e adolescentes até os 17 anos.

O curso foi desenvolvido pelos arte-educadores Rodrigo Hermínio (ator, diretor, dramaturgo e fundador do Teatro do Amanhã) e Diogo Cabral (ator, diretor, professor, produtor cultural e preparador de elenco). Rodrigo é coordenador do curso e Diogo ministrará as aulas.

As aulas acontecerão de abril a outubro, sempre às quartas-feiras | Foto: Divulgação

“A gente percebe que tem um interesse muito grande de adolescentes quererem participar das turmas adultas (...) E também tem um público procurando a partir das crianças. Então, a gente resolveu fazer uma primeira turma para adolescentes e crianças, que vai trabalhar uma metodologia parecida com o curso de adultos, só que com exercícios e adaptação voltada para a faixa etária deles”, explica Rodrigo.

“A gente usa uma metodologia que permite trabalhar com pessoas com ou sem experiência, que é a partir dos jogos de teatro de Viola Spolin, alguns jogos de improviso. Então, isso permite com que a gente tenha um público diversificado”, continua.

Indo além da atuação

Serão seis meses de duração, tendo início em 17 de abril e seguindo até o mês de outubro, com aulas práticas e teóricas. Entre as temáticas abordadas nos encontros, estão os jogos teatrais, improvisação, consciência corporal, história do teatro e montagem de peças.

Ao final do curso será realizada uma montagem cênica como fechamento, que terá direção pedagógica de Diogo Cabral. “A gente sempre faz muita questão de que o aluno tenha essa experiência de subir no palco, de vivenciar como é um processo de montagem”, destaca Rodrigo.

Um diferencial do curso, diz o coordenador, é que o aprendizado não se resume à atuação. “A gente não quer formar somente atores. A gente quer, antes de tudo, formar pessoas que apreciem teatro”, diz Rodrigo. “Nosso intuito é formar pessoas que consumam teatro, que vão assistir a peças, que consigam ler um espetáculo, entender o porquê da escolha daquele figurino, o que uma mudança de luz significa, o que o texto quer dizer.”

As aulas acontecerão sempre às quartas-feiras, das 15h às 17h, na sede do grupo Teatro do Amanhã (Rua Gervásio Pires, 234, Sala 1003/10º Andar, Boa Vista - Recife).

SERVIÇO

Curso "Desvendando o Amanhã" para crianças e adolescentes

Investimento total: R$ 140 - em 6x (primeira parcela como matrícula), além de uma taxa adicional de R$ 150 para cobrir os custos de produção da montagem final.

Inscrições: 4et.us/sayxbh



Veja também

bbb 24 Pitel vence Prova do Líder no BBB 24 e conquista um carro; saiba como foi a dinâmica