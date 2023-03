A- A+

Cultura+ Grupo Teatro do Amanhã oferece cursos de formação em teatro no Recife Com inscrições abertas, atividades formativas iniciam aulas entre março e abril

O grupo teatral Teatro do Amanhã promove, a partir de 27 de março, dois cursos de formação em teatro. Ambos estão com inscrições abertas.

"Desvendando o Teatro" é ministrado por Rodrigo Hermínio, fundador do grupo, de forma presencial. A imersão completa na linguagem teatral inclui aulas sobre atuação, análise e escrita do texto dramático, elementos da cena, história do teatro, crítica teatral e produção cultural.

O curso terá início no dia 5 de abril e deve durar até o mês de setembro. As aulas ocorrem na sede do grupo, nas quartas-feiras, das 19h às 21h30. A matrícula custa R$50 e o investimento mensal é de R$120.



Já o curso "A Escrita para Cena" será realizado de forma online. Com introdução teórica à dramaturgia, exercícios práticos e mentoria, a formação é voltada para a produção de textos teatrais.

As aulas serão ministradas nas segundas e terças-feiras, sempre das 19h30 às 21h30. O custo é de R$ 120 por mês. Mais informações no Instagram do grupo, pelo email [email protected] ou através do WhatsApp: (81) 99842-1225.

Veja também

bbb Guimê posta vídeos e diz: "Tenho coração humilde e aberto para reconhecer erros"