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SAMBA Dia Nacional do Samba: Grupo Terra realiza show tributo da banda Originais do Samba A apresentação que acontece no Teatro do Parque marca os 65 anos dos conjunto carioca

Brasileiro que se preze curte um bom sambinha. No dia 2, Dia Nacional do Samba, o Grupo Terra aterrissa no Teatro do Parque, Bairro do Recife, para uma noite que homenageia os Originais do Samba.

Para a abertura da noite, às 19h, o grupo pernambucano canta “Nunca tenha medo do seu inimigo”, verso inicial de “Tenha Fé”, composição de Jorge Ben, imortalizada na voz de um dos fundadores e pilar dos Originais do Samba, Mussum.

Durante a apresentação, o Grupo Terra, com 34 anos de estrada de música autoral, irá prestar reverência e deferência aos Originais do Samba, conjunto que inspirou a fundação do próprio Terra.

“Desde a sua fundação, o Grupo Terra traz em seu DNA a inspiração nos Originais do Samba,seja no traje totalmente branco ou na adoção de instrumentos como cuíca e reco”, ressalta Elias Paulino, compositor e fundador do Grupo Terra, ao lado de José Deck.

A banda

Na noite, o Grupo sobe ao palco em sua formação completa, com Edimar Ferreira (Pandeiro), Thiago Kinitão (Violão) e Chico Melo (Bandolim + Banjo). Eles ganham o reforço de Antonny Pastory (Baixo), Guilherme Callado (piano) , Rostand Jr. (Bateria) e Gilmar Santos (Reco).

Repertório

Entre as canções selecionadas, o Terra escolheu as parcerias dos Originais do Samba com Jorge Ben, como “Tenha Fé, Pois Amanhã Um Lindo Dia Vai Nascer” e “Cadê Teresa”, sucesso que fez com que a banda alçasse o estrelato em 1966, há seis décadas.

No repertório também são incluídos outros sucessos como “Falador passa mal”, “Esperanças Perdidas”, “Do lado Direito da rua Direita”, “Confidências de um sambista”, “É preciso cantar”, “Tragédia no fundo do mar” e “Heróis da Liberdade”.

O Grupo Terra também vai por para jogo o seu repertório autoral. Entre as faixas que serão apresentadas estão “Samba é Missão”, “De Uma Só Raiz” e “Evocação à Velha Guarda”.



Recife

Foi no Recife que os Originais do Samba moraram após sua primeira excursão internacional pela América. Na capital pernambucana, criaram o “Frevo do Saberé”, um samba-frevo que homenageia o Bloco de Samba.

A noite é uma iniciativa da Som da Laje Produções e conta com o apoio da Secretaria de Cultura, da Fundação de Cultura Cidade do Recife e da emissora pública Frei Caneca FM, cuja faixa semanal de samba, o Batucada, celebra oito anos de existência prestando serviços de veiculação do melhor da produção nacional e local do samba autoral.

SERVIÇO

Grupo Terra canta Originais do Samba

Quando: 2 de dezembro, às 19h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos: a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @teatrodoparqueoficial

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