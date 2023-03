Grupo Totem abre inscrições gratuitas para a oficina Corpo Ritual, a partir desta terça (14)

A- A+

Celebrando 35 anos atuando nas artes cênicas em Pernambuco, o Grupo Totem está com inscrições abertas e gratuitas para a 5ª edição da oficina “Corpo Ritual”, voltadas para o aperfeiçoamento de artistas que buscam a performance como um caminho de ritualizar o corpo em cena.



Em sua trajetória, o Grupo Totem desenvolveu uma poética própria, mesclando teatro, performance, dança, artes visuais e música em uma linguagem peculiar, ritualística e performática. Com base na Pedagogia da Performance, os integrantes da companhia partilharão suas experiências tomando o corpo como o sujeito e o objeto da arte, em um processo criativo que parte da autopoiesis e de experiências do sagrado, com a proposta de desenvolver ao teatro seu caráter ritual.

A oficina

Com carga horária de 40 horas, a oficina teórico-prática será ministrada entre os dias 14 de abril e 13 de maio, nas noites das sextas-feiras e tardes dos sábados. Ao todo são 20 vagas voltadas para profissionais das artes do corpo, pesquisadores de arte, atores, dançarinos, performers, técnicos, estudantes de artes cênicas, professores de arte, diretores, preparadores de elenco e produtores.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 02 de abril, de forma gratuita e com certificação, mediante carta de intenção com preenchimento de formulário on-line, disponível na bio do perfil do Grupo Totem no Instagram (@grupototemrecife). O resultado da seleção será divulgado no dia 06 de abril na rede social do coletivo e os encontros acontecerão no Centro de Cultura Luiz Freire, em Olinda-PE.

Oficineiros

Os artistas facilitadores da oficina “Corpo Ritual” são integrantes do Grupo Totem: Fred Nascimento, Inaê Veríssimo, Íris Campos, Juliana Nardin, Lau Veríssimo e Taína Veríssimo. Como resultado da troca entre instrutores e participantes, a culminância da oficina se dará na “Mostra de Performance Corpo Ritual”, que será composta das apresentações geradas individualmente pelos participantes durante o processo de investigação e criação. A mostra terá acesso gratuito ao público e acontecerá no mesmo espaço cultural onde será ministrada a oficina.

“A metodologia da oficina ‘Corpo Ritual’ parte da elaboração e vivência de laboratórios-rituais para as criações artísticas. Esse método está em constante construção e será aplicado durante os encontros. Os laboratórios-rituais estabelecem um campo extra cotidiano através de estímulos sensoriais, no uso de elementos naturais, aromas, toques, sabores, poemas e instrumentos que convocam o participante à presença no aqui e no agora. Estando neste campo de abertura e entrega, o grupo será conduzido a trazer à tona, através de gestos, sons, imagens e textos, emergências pessoais compostas de inquietações, desejos, anseios, dores. Ao longo dos encontros o processo vai gerando conteúdos, sejam partituras corporais, sonoras, textuais, que serão, no segundo momento, amadurecidas para a criação de uma performance como resultado da oficina, as quais poderão ser assistidas pelo público na mostra”, detalham os integrantes do Grupo Totem.

Os encontros da oficina também contarão com leituras de pequenos textos, imagens, debates, e reflexões acerca da performatividade e da ritualidade em cena. As criações individuais contarão, ainda, com o acompanhamento de um dos facilitadores do Totem para auxiliar em decisões, elaboração estética e produção de cada trabalho, garantindo um suporte coletivo.

Sobre o Grupo Totem

Atuante nas artes cênicas na Região Metropolitana do Recife há 35 anos, o grupo realiza obras híbridas e que se direcionam a todos os sentidos humanos, não só ao intelecto, abrindo outros campos de percepção e de conhecimento em arte.



O Totem propõe a transmutação do símbolo em real, tendo o público como atuante ativo. Assim, o grupo vem realizando espetáculos performáticos, dentre eles Itaêotá (2022), Retomada (2016), Nem Tente (2013), O Incêndio do Sonho (2010), Caosmopolita, (2005); videoperformance/videoarte, como Aêotá (2022), GeoPoesis (2018); intervenções urbanas e performances, tais como O Tempo Está Em Outro Lugar (2015), Renascentia Escarlate (2011), Silência (2012), Fendas nas Calçadas (2010), conferindo-lhe uma amplitude artística que o faz circular entre eventos das Artes Cênicas, Artes visuais, Audiovisual, Arte-terapia, Antropologia, Literatura, etc.

Seus trabalhos somam treze espetáculos, trinta e duas performances, sete intervenções urbanas, 13 videoartes, dois documentários sobre o grupo, tais como Ousamente (2009) e Totem Retrospecto (2008), além de ministrar cursos próprios, como a oficina Corpo Ritual (2013, 2014, 2015 e 2018), promover oficinas de outros profissionais, realizando mostras, como a Mostra de Performance Corpo Ritual (2014, 2015 e 2018), FRONT – Mostra de Teatro Performático (2006), exposições, palestras, demonstrações de trabalho, publicações e outros intercâmbios.

Oficinas do Grupo Totem

Equipe das oficinas

Facilitadores: Fred Nascimento, Inaê Veríssimo, Íris Campos, Juliana Nardin, Lau Veríssimo e Taína Veríssimo

Design gráfico e assistência técnica: Luan Amim

Fotografia: Débora Oliveira

Social Media: Juliana Nardin

Produção: Taína Veríssimo

Assessoria de imprensa: Alcateia Comunicação e Cultura (Andréa Almeida)

Realização: Grupo Totem

Incentivo: FUNCULTURA

Serviço:

Período de inscrição: 15 de março a 02 de abril

Período da oficina: 14 de abril a 13 de maio

Dias e horários da semana: sextas à noite e sábados à tarde

Carga horária: 40h

Vagas: 20

Faixa etária: a partir de 18 anos

Público-alvo: profissionais das artes do corpo, pesquisadores de arte, atores, dançarinos, performers, técnicos e estudantes de artes cênicas, professores de arte, diretores, preparadores de elenco, produtores.

Pré-requisitos para inscrição: formação em artes ou experiência com as artes cênicas, tendo participado de outras atividades de formação na área e/ou montagens.

Valor: oficina e mostra com acesso gratuito

Local: Centro de Cultura Luiz Freire (Rua 27 de Janeiro, 181 - Carmo, Olinda – PE)

Inscrição: através de carta de intenção com preenchimento de formulário on-line disponível na bio do perfil do grupo Totem no Instagram (@grupototemrecife)

Resultado da seleção: 06 de abril no perfil do Grupo Totem no Instagram e envio de e-mail para os participantes.

Veja também

Streaming "Sweet Tooth" tem data de estreia e primeiras imagens reveladas; confira