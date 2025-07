A- A+

Artes Cênicas Grupo Totem lança acervo virtual com materiais de suas criações artísticas Com 600 itens, site engloba trabalhos realizados nos primeiros 21 anos do grupo pernambucano

O Grupo Totem apresenta, neste sábado (5), uma plataforma virtual que reúne o acervo histórico do grupo criado há 37 anos. O lançamento do projeto “Totem Relicário” ocorre em Olinda, a partir das 17h.

Ao acessar o acervo virtual, o público vai encontrar 600 itens. São fotos, vídeos, material gráfico, matérias de jornais, fichas técnicas, entre outros materiais, englobando 38 criações, entre performances, intervenções, espetáculos e exposições realizadas nos primeiros 21 anos do grupo, entre 1988 e 2009.

O evento de lançamento ocorre no local onde tudo começou: um casarão na Rua de São Bento, em Olinda. No imóvel, onde funcionou o bar Abraxas, que movimentou a cena cultural da cidade nos anos de 1980 e era comandado pelo professor de teatro Fred Nascimento, fundador do Totem junto com Lau Veríssimo.



A programação de lançamento começa com apresentação de cenas de seis performances históricas do grupo. As obras serão ressignificadas por integrantes, ex-integrantes e colaboradores convidados, com trilha executada ao vivo.

O evento também terá espaço para performances e depoimentos em vídeo enviados por artistas que já passaram pelo grupo, culminando com a exibição do documentário “Totem Retrospecto”, de Taína Veríssimo, roda de conversa sobre a trajetória do grupo e pocket show com trilhas sonoras dos espetáculos.



Serviço:

Lançamento do projeto “Totem Relicário”

Quando: neste sábado (5), às 17h

Onde: Rua de São Bento, 344 - Olinda

Entrada gratuita

Informações: @grupototemrecife



Veja também