A- A+

TEATRO Grupo Vida apresenta concerto inspirado no musical "Wicked" no Recife nesta sexta-feira (30) Apresentação única acontece no Cais do Sertão, com cerca de 30 cantores e músicos profissionais tocando a trilha ao vivo

O Centro de Artes Grupo Vida realiza apresentação única nesta sexta-feira (30), às 20h, do espetáculo “Wicked In Concert”, no auditório do Centro Cultural Cais do Sertão, no Bairro do Recife. A produção adapta para o formato de concerto as músicas de um dos grandes sucessos da Broadway e reúne cerca de 30 cantores no palco, acompanhados por uma banda de músicos profissionais.

A apresentação é resultado de uma oficina de formação em Teatro Musical promovida pelo Grupo Vida. O elenco reúne crianças, jovens e adultos que dão voz à história das bruxas de Oz, com interpretações de músicas conhecidas do público, como “Desafiando a Gravidade” e “Sem Perdão à Bruxa”.

Uma das novidades do projeto é a estreia de uma Pit Band, formação musical que acompanha o elenco ao vivo. A banda conta com bateria, violino, flauta, trompete, guitarra e teclado, trazendo os arranjos do musical para o palco.

O “Wicked In Concert” marca a conclusão do Projeto-Oficina Wicked in Concert, iniciado em julho com um workshop conduzido pela atriz e cantora Tabatha Almeida e pelos professores Jessé Miquéas e Alexandre Guimarães. A iniciativa busca incentivar novos talentos e fortalecer a cena artística local, oferecendo um espaço de aprendizado e desenvolvimento para artistas em diferentes etapas de formação.

Segundo Rita Vieira, diretora-geral do Centro de Artes Grupo Vida, a apresentação reúne o resultado do processo de formação realizado ao longo dos últimos meses.

Os ingressos sociais custam R$ 80 mais 1 kg de alimento não perecível, que será destinado ao Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos e Diversões de Pernambuco (SATED-PE). Como será uma apresentação única, a organização recomenda garantir a entrada com antecedência. As vendas são realizadas presencialmente na secretaria do Centro de Artes Grupo Vida, na Rua Real da Torre, 464, na Madalena.

SERVIÇO

"Wicked In Concert"

Quando: sexta-feira (30), às 20h

Onde: auditório do Centro Cultural Cais do Sertão, no Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 80 + 1 kg de alimento não perecível disponíveis para compra na secretaria do Centro de Artes Grupo Vida - Rua Real da Torre, 464, Madalena

Informações: (81) 99999-8483 | Instagram: @grupovidarecife

Veja também