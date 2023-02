A- A+

BBB 23 Grupos do "BBB 23" definem estratégias para o próximo Paredão; saiba quem está na mira Em conversas nesta sexta-feira (3), "brothers" apontaram possíveis votos da semana

O próximo Paredão do “BBB 23” só será formado no próximo domingo (5), mas os “brothers” e “sisters” já estão montando suas estratégias. Participantes dos dois grupos da casa se reuniram nesta sexta-feira (3) para definir em quem cada um deve votar.

Após a vitória de Gustavo como Líder, os aliados do Quarto Deserto se veem como alvo nesta semana. Na academia, Cara de Sapato, Amanda, Ricardo e Bruno pensaram num plano para escapar da berlinda.

Cara de Sapato sugeriu dispersar votos, mas concentrando a maioria em Fred Nicácio. "Vamos oito (votos) no Fred e dispersa o resto", indicou. A maioria concordou que puxaria o médico em um possível Contragolpe.



Os integrantes do Quarto Fundo do Mar não perderam tempo e também já sabem qual será o alvo da semana. Durante uma conversa entre Key Alves, Fred Nicácio, Cristian, Gabriel Santana, Sarah Aline, Cezar Black, Domitila e Marvvila, os nomes de Amanda e Tina foram apontados como possibilidades de votos.



Segundo Key, Tina já é o voto certo do Líder. “Pela casa a gente quer ir na Amanda, entendeu?”, perguntou a atleta. “Se a Amanda sair, desestabiliza muito (o Quarto Deserto). O Sapato fica doido”, complementou Nicácio.



