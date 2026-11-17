A- A+

Tecnologia GTA 6 será lançado nesta quinta-feira (19); veja onde jogar e os horários O game será lançado no PlayStation 5, PS5 Pro, Xbox Series e Xbox Series S

Leia também

• GTA 6 tem a maior pré-venda da história da PlayStation Store e Microsoft Store

• GTA 6: pré-download do novo game já está disponível no PS5 e Xbox Series X e S

• GTA 6: Rockstar anuncia festival de música ao vivo com Travis Scott, Cardi B e Metro Boomin

Aguardado há 13 anos, o GTA 6 chega ao PlayStation 5 e Xbox Series X|S nesta quinta-feira (19).

Segundo a Rockstar Games, desenvolvedora da franquia, o jogo será disponibilizado à meia-noite da quinta-feira.

Plataforma

O game será lançado no PlayStation 5, PS5 Pro, Xbox Series e Xbox Series S.

O game também será disponibilizado no pc.

A Rockstar Games não lançará versões nativas para o PlayStation 4 ou Xbox One. Os usuários do Xbox One também poderão acessar o título no lançamento pela nuvem.

A Microsoft também confirmou a disponibilidade no Xbox Cloud Gaming, serviço que transmite jogos pela internet, a partir das 3 horas.

Horários

O GTA 6 será disponibilizado à meia-noite de quinta-feira (19) no PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Para os usuários do Xbox One, o game será liberado às 3 horas da manhã.

Veja também